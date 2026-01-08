El belén gigante de Alicante se queda en casa

El belén gigante de Alicante continuará bajo la gestión de su creador, José Manuel García Esquiva, "Pachi". Esta decisión se tomó este jueves, cuando la mesa de contratación del Ayuntamiento decidió finalmente excluir a la empresa inicialmente adjudicataria, Iluminaciones Ornamentales Iluminart, del proceso administrativo, debido a que no cumplía con los requisitos técnicos y económicos exigidos para el servicio de almacenamiento y mantenimiento de las seis figuras que componen el nacimiento monumental. Así, el escultor alicantino, quien ha gestionado este belén desde su creación en 2020, volverá a hacerse cargo del contrato.

La resolución del procedimiento de adjudicación, que se prolongó por meses y se vio interrumpido en varias ocasiones por complicaciones administrativas, ha llegado a su fin. Este jueves, "Pachi" ya ha comenzado a desmontar las figuras en la plaza del Ayuntamiento, y todo apunta a que el próximo 16 de enero, fecha en la que entra en vigor el nuevo contrato, el belén permanecerá en el almacén en el que ha estado guardado desde su instalación.

El proceso de adjudicación comenzó en 2025, cuando el Ayuntamiento lanzó una licitación pública para contratar los servicios de "montaje, desmontaje, transporte, almacenamiento, mantenimiento y restauración" de las figuras del belén gigante. Este contrato inicialmente fue lanzado en julio de 2025 con un presupuesto de 105.000 euros. Sin embargo, el proceso no recibió ni una sola propuesta, ni siquiera la del propio autor del belén, José Manuel García Esquiva. El motivo fue que Pachi no consideró viables las condiciones económicas del contrato, ya que los términos económicos establecidos no permitían cubrir adecuadamente los costes de almacenamiento, conservación y mantenimiento de las figuras monumentales.

Problemas con la adjudicación

En este contexto, el Ayuntamiento decidió lanzar una nueva licitación en diciembre de 2025, con un presupuesto revisado de 114.000 euros, incrementando así un 8,5 % el presupuesto inicial para hacer la oferta más atractiva. Este ajuste permitió que el contrato fuera finalmente adjudicado a la empresa Iluminart, que presentó una oferta de 111.457,78 euros. Sin embargo, tras la evaluación de la propuesta realizada por la mesa de contratación, se concluye que la empresa no acreditaba la solvencia técnica ni económica requerida para gestionar el almacenamiento de las figuras del belén.

En concreto, se detectó que el objeto social de Iluminart no coincidía con las condiciones exigidas en el pliego de licitación, ya que su actividad principal no estaba vinculada con el almacenamiento de obras de arte de gran envergadura. Además, no presentó los avales necesarios para garantizar el cumplimiento del contrato, lo que llevó a la mesa de contratación a descalificar la propuesta este jueves.

Pachi, el candidato elegido

Tras la exclusión de Iluminart, la mesa de contratación procedió a requerir al siguiente licitador, José Manuel García Esquiva, quien había sido el encargado del mantenimiento y conservación del belén gigante desde su puesta en marcha en 2020. La oferta de Pachi, que ascendía a 113.395 euros, fue aceptada, ya que cumplía con todos los requisitos técnicos y económicos establecidos en el pliego. De esta manera, se asegura que las figuras del belén se sigan almacenando y conservando en el mismo espacio donde han estado desde su instalación.

El contrato será renovado a partir del 16 de enero de 2026, con una duración inicial de dos años y la opción de prórroga por otros dos años más, lo que garantiza la continuidad del servicio hasta al menos 2028.