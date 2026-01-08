La bronquiolitis se une a la gripe en los casos graves que requieren hospitalización en la provincia de Alicante

La gripe grave, la que acaba en los hospitales, asciende en vertical con una tendencia de enfermos ingresados de 15 casos por cada 100.000 habitantes, que es una tasa "muy importante", afirma el doctor Juan Francisco Navarro, presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública. La semana pasada la tasa era de 10.

El médico, jefe de servicio en el Hospital de Elche, señala también la elevada positividad en gripe de las muestras que se analizan en los hospitales de la provincia de Alicante y en general de la Comunidad Valenciana, que está en el 77 %, frente al 40 % de hace siete días. Crecen también las hospitalizaciones por virus respiratorio sincitial, una de las principales causas de la bronquiolitis, con un 15,5 por ciento de positividad.

En general, los casos graves de infecciones respiratorias agudas que acuden a las urgencias de los hospitales han aumentado y de forma importante. La incidencia ha subido seis puntos en una semana hasta alcanzar los 31,5 casos por cada 100.000 habitantes (22,9 es la media española), tal y como recoge el primer boletín del año del sistema de vigilancia de la Conselleria de Sanidad (Sivira), con datos entre el 29 de diciembre de 2025 y el 4 de enero de 2026.

El 77 % de los enfermos hospitalizados con virus respiratorio dan positivo en gripe

Alta ocupación de camas

"Aquí se demuestra que el incremento de la incidencia comunitaria (los contagios entre la población) tienen su impacto una o dos semanas después en los hospitales con una alta ocupación de camas, pues la mayoría de hospitales está entre el 10 y el 15% y en algunos casos lo supera condicionando la liberación de camas y que realmente los hospitales recuperen su capacidad para atender otras patologías y poder operar, que es una de las cosas que necesitamos poder hacer tras la semana de Reyes", apunta el doctor.

Por edades, los más afectados son los mayores de 80 años, con 208 ingresos por cada 100.000 habitantes (165 la semana pasada) y 53,4 en menores de 4 años (45,9 en la anterior lectura).

Un 44 % de los mayores de 65 años no se ha inmunizado contra la gripe en la actual campaña

En su opinión, "este efecto que perjudica claramente el trabajo hospitalario" es fruto de las bajas tasas de vacunación que tenemos. "A primeros de enero podemos contabilizar en mayores de 65 años una cobertura de vacunación del 55,9%, es decir, que casi la mitad no se han inmunizado y en mayores de 80 años hay una vacunación del 65,7%. Un 35% no se han vacunado de gripe, lo cual es una barbaridad. Las personas de 80 años deberían plantearse que la gripe es una grave contingencia para su salud y puede provocar pulmonías y agravar enfermedades cardiovasculares. No sé si les falta de información, pero no es aceptable que el 35 % de los mayores de 80 años estén sin vacunar" en la Comunidad Valenciana.

Comienza la vacunación contra la gripe en los centros de salud de Alicante / Pilar Cortés

Vacunación infantil

Por contra, destaca que las vacunaciones en niños están empezando a funcionar bien y en los centros con vacunación escolar ha alcanzado el 62,4 %, y en los que no tienen este programa, de la mitad, del 34,7 %, "lo cual demuestra la gran importancia que tiene disponer de un programa de vacunación escolar y que todos los padres se animen unos a otros para conseguir una buena cobertura".

Las personas de 80 años deberían plantearse que la gripe es una grave contingencia para su salud y puede provocar pulmonías y agravar enfermedades cardiovasculares Juan Francisco Navarro — Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública

"Eso avala -prosigue el doctor- que el año que viene, según las normativas que están publicando el Ministerio de Sanidad y las autonomías, se vaya a conseguir una vacunación global de todos los niños entre 1 y 17 años porque son el reservorio habitual de la de la gripe y de otros virus. Y en la medida que consigamos vacunar a la inmensa mayoría, tendremos una menor repercusión en personas mucho más mayores, más crónicas que son las que realmente acaban ingresando en los hospitales".

Estos datos, afirma el experto, deben servir a las autoridades sanitarias para hacer mejor las cosas en vacunación en la próxima campaña porque "está quedando demostrado con los últimos estudios que la efectividad de la vacuna de gripe este año no es mala. Se ha evaluado entre un 55 y un 60 % para la variante H3N2, el Klado K, que es el que realmente nos está preocupando. Frente a ese esa variante está funcionando bastante bien la efectividad vacunal. ¿Qué nos falta? Pues que la gente quiera vacunarse y se mentalice de que es algo necesario, sobre todo para las personas mayores y los enfermos crónicos".

La vacuna infantil contra la gripe es intranasal / Áxel Álvarez

Dos semanas clave

El experto avanza que todavía tendremos una o dos semanas de cierto estrés de ocupación de camas en los hospitales debido a que terminan ingresando y agravándose días más tarde y todavía tenemos muchos enfermos con gripe y virus sincitial respiratorio que remontar en los hospitales.

En cuanto a la vigilancia que se realiza en el sistema de Atención Primaria, la positividad de las muestras de gripe es del 27,9, similar al anterior recuento, y aumenta la del virus sincitial, también asociado al invierno, al 14,2, casi el doble en una semana, afectando sobre todo a niños y ancianos. Aún así, la incidencia global de todos los virus respiratorios sigue aflojando a nivel comunitario.

En la medida que consigamos vacunar a la inmensa mayoría de niños tendremos una menor repercusión en mayores y crónicos que acaban ingresando en los hospitales Juan Francisco Navarro — Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública

El doctor Navarro sugiera una vacunación más extensa frente al VRS para la próxima campaña ya que la actual ha sido la primera en la Comunidad Valenciana en la que se ha inmunizado pero solo a pacientes de residencias y algunos unos pocos enfermos crónicos que eran de máximo riesgo.

"Habrá que plantearse al año que viene una vacunación mucho más extensa y que afecte a mayores de 75 o de 80, e incluso que detecte a los enfermos con mayores factores de riesgo". Por áreas sanitarias, la mayor afectación está en la Marina Alta con hasta 1.200 casos por cada 100.000 habitantes, seguida de Orihuela, Marina Baixa y Alcoy, con hasta un millar.