Los centros culturales y museos de la Diputación de Alicante cierran un 2025 de grandes propuestas y alta afluencia

Los museos de la Diputación de Alicante han concluido un año lleno de éxitos con interesantes propuestas tanto en el MARQ, como en el MUBAG, que ha reunido interesantes piezas de destacados artistas.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha destacado que “ las cifras de visitantes que han recibido tanto el MARQ y sus yacimientos como el MUBAG, nos muestran el respaldo e interés de la ciudadanía por la amplia oferta cultural de la Diputación y nos lleva a seguir trabajando para continuar ofreciendo exposiciones de gran nivel de exigencia y calidad ”.

Durante el año 2025, 124.445 las personas han acudido al Museo Arqueológico de Alicante para visitar las salas en las que hasta el pasado mes de septiembre se pudo contemplar la exposición “Ciudades de Luz. Àkra Lueké, Lucentum, Laqant” y que actualmente, y hasta el próximo 5 de abril, acogen la muestra “Denia. Arqueología y Museo”.

Un año en el que, además, el MARQ ha acogido la muestra “Ajuares para la Eternidad. El rito funerario en el Cabezo Lucero”, (Rojales, Alicante), inaugurada en mayo coincidiendo con el Día Internacional de los Museos, y en el que, desde el pasado 22 de diciembre, recoge las investigaciones llevadas a cabo en la Cova del Randero de Pedreguer materializadas en la exposición “Rituales de pastores.

En cuanto al balance de visitantes en los monumentos y yacimientos, La Illeta dels Banyets en El Campello ha recibido a 14.065 personas, Lucentum en la Albufereta, 9.961 visitantes; la torre almohade de Almudaina, 1.236 personas; el santuario del Plà de Petracos en Castell de Castells, 658 personas, y el yacimiento neolítico de la Cova de l´Or y su centro de interpretación en Beniarrés, 481 visitas.

En su conjunto, se han registrado 150.866 visitantes, a los que hay que sumar las entradas a las exposiciones realizadas en sede externa, como la dedicada a los hallazgos e investigaciones en el yacimiento de San Antón (Orihuela) La Princesa de los Cárpatos, exhibida en el MAN-Madrid hasta el próximo 25 de enero de 2026, con 19.268 visitantes, y la dedicada a homenajear la figura del Almirante de la Corona de Aragón Roger de Llúria y a su segunda esposa Saurina d’Entença .Lória, Llúria Lauria. Señores y Señoras de la tierra en sus dos itinerancias, en la Casa de Cultura Jaume Pastor Fluixà de Calp de julio a agosto de 2025, con 6.054 visitas, y en el Palau Comtal de Cocentaina, desde el pasado octubre, por la que ya han pasado más de 8.500 visitas.

Además, la Fundación CV MARQ ha renovado y recibido un año más las certificaciones S de Sostenibilidad Turística y Q de Calidad Turística, por el que el Instituto para la Calidad Turística Española, ICTE, reconoce el servicio de excelencia que presta el MARQ a sus visitantes.

Por otra parte, el Museo de Bellas Artes de Alicante ha recibido durante el año 2025 a un total de 36.378 visitantes, que se han acercado al Palacio Gravina para disfrutar del arte.

Las exposiciones dedicadas al artista Lorenzo Aguirre (1884-1942), encuadrado en la generación de la Edad de plata alicantina, “Modernidad y valentía. La colección más íntima de Lorenzo Aguirre” y “Alicante en tiempos de Aguirre”, que se celebraron de mediados de julio a finales de octubre de 2025, pusieron en valor, tanto el esplendor de la ciudad de Alicante, de finales del siglo XIX al primer tercio del siglo XX, como al artista protagonista, mostrando sus numerosos dibujos y pinturas que llegaron en donación al MUBAG gracias a la generosidad de su familia.

Como colofón, se inauguró a finales de noviembre de 2025, la muestra “La época romántica. Las colecciones del Museo Nacional del Romanticismo”. Alicante acoge, en un montaje excepcional, casi 300 piezas de este imperial Museo madrileño, exponiéndose en algunos casos por primera vez al público. Las pinturas, miniaturas, mobiliario, tejidos, indumentaria y objetos de uso personal que nos remiten a este periodo clave de la historia se podrán contemplar hasta principios de mayo de 2026.

Por último, el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert ha superado los 7.600 asistentes a las más de 230 actividades organizadas durante 2025. Un total de 112 de estas propuestas se llevaron a cabo fuera de la Casa Bardin y 92 de ellas en 64 municipios diferentes de la provincia.