Cocemfe Alicante alerta sobre la falta de recursos para garantizar la educación inclusiva

Cocemfe Alicante, entidad que representa a más de 10.000 personas con discapacidad en la provincia, lanza un mensaje de alerta dirigido a la administración, la comunidad educativa y la sociedad en general. Bajo el lema “Nada cambia si nada cambias”, la organización insta a una reflexión profunda sobre el modelo educativo actual, denunciando que la inclusión sigue siendo, en muchos casos, un discurso vacío y no una práctica diaria.

Bajo la premisa de que la diversidad no debe ser una excepción sino la norma, Cocemfe Alicante denuncia que, a pesar de los avances normativos, la inclusión sigue aplicándose de forma desigual y, en demasiadas ocasiones, se queda en el plano teórico. “Hablar de educación inclusiva implica pasar de los discursos a los hechos, de forma inmediata”, subrayan desde la entidad.

Un sistema bajo presión

Desde la entidad se insiste en que la equidad educativa no puede entenderse como un objetivo a largo plazo, sino como una responsabilidad presente. "El sistema debe garantizar que todo el alumnado, con independencia de sus necesidades educativas, encuentre respuesta en entornos educativos ordinarios, específicos o especiales, desde una mirada flexible, humana y libre de etiquetas".

Óliver Sánchez, técnico del área de Educación Inclusiva, advierte de que "seguimos abordando la diversidad como un obstáculo que hay que gestionar, cuando en realidad es una oportunidad para enriquecer las aulas. Tener necesidades educativas específicas no define ni limita a nadie; lo que sí limita es un sistema que no se adapta. Es momento de cuestionar el siempre se ha hecho así y apostar con valentía por cambios reales”.

Demandas urgentes

Cocemfe Alicante pone el foco en la falta de recursos estructurales que impide avanzar hacia una educación verdaderamente inclusiva.

Entre las principales demandas a la Administración destacan una reducción efectiva de ratios: aulas menos masificadas que permitan una atención individualizada y favorezcan el bienestar emocional tanto del alumnado como del profesorado. El refuerzo de recursos humanos y tecnológicos con incorporación de más profesionales especializados y apuesta decidida por tecnologías accesibles que faciliten la participación de todo el alumnado.

Por último, metodologías basadas en el Diseño Universal para el Aprendizaje, dotando a los centros de herramientas pedagógicas que respeten los diferentes ritmos, capacidades y formas de aprender.

Alumnos durante una actividad / INFORMACIÓN

Dignificar la labor docente

La entidad también denuncia el juicio social constante al que se ve sometido el personal docente, muchas veces sin tener en cuenta las condiciones en las que desarrolla su labor. Sobrecarga burocrática, falta de apoyos, reuniones fuera de horario y presión constante forman parte del día a día de los equipos educativos.

“Cuidar a quienes educan es una condición indispensable para cuidar al alumnado”, señala Sánchez. “Sin reconocimiento, sin recursos y sin apoyo institucional, es imposible sostener un modelo inclusivo de calidad”.

Asimismo, hace extensiva esta llamada a las familias y al conjunto de la sociedad, recordando que el respeto a los ritmos individuales y la cooperación entre familia y escuela son claves para generar entornos educativos seguros, justos y libres de discriminación.

La entidad concluye con el mensaje de que la inclusión educativa no es una concesión ni una moda, es un derecho fundamental. "El año 2026 debe marcar un punto de inflexión en el que las decisiones políticas, educativas y sociales sitúen a las personas en el centro. La inclusión no es una promesa política, es una realidad que debe conquistarse hoy en cada aula y en cada decisión".