La Mesa de Contratación aplaza la adjudicación del nuevo Peret de Alicante al faltar la técnica del informe

La adjudicación del contrato para reabrir el antiguo quiosco Peret, en la Explanada de Alicante, vuelve a quedarse en el aire. La Mesa de Contratación municipal ha abordado este jueves el expediente, pero el punto se ha retirado del orden del día y se ha pospuesto sin fecha después de que no asistiera a la sesión la técnico que ha emitido el informe clave sobre la solvencia de la empresa mejor situada en el concurso.

Según la explicación trasladada en la reunión, la jefa del departamento de Contratación ha indicado, además, que el Ayuntamiento está buscando jurisprudencia para fundamentar la resolución que debe emitir. No se ha aclarado si la documentación aportada por la mercantil se considera suficiente o no para acreditar la solvencia exigida. El resultado práctico es que, por ahora, no hay pronunciamiento y el proceso continúa bloqueado a la espera de un nuevo análisis y de una decisión formal.

Solvencia en revisión

El contrato para la concesión demanial del espacio quedó en suspenso a principios de diciembre de 2025, cuando el Consistorio concedió a Hotel Boutique Tabarca SL (la empresa que presentó la mejor oferta) un plazo de tres días hábiles para presentar documentación complementaria que acreditara su solvencia, al considerar los técnicos que los expedientes aportados hasta ese momento no resultaban suficientes. La firma cumplió con el requerimiento y aportó mayor detalle, pero la validez de esa información es la que el Ayuntamiento debe valorar para cerrar la adjudicación.

Hotel Boutique Tabarca SL, vinculada a los hermanos Luis y Juan Carlos Castillo, ofertó 4.023.523 euros por un periodo de siete años para explotar el Peret, una cifra que la sitúa en cabeza frente al resto de propuestas económicas admitidas. La concesión partía de un canon base de 1,26 millones de euros para el periodo inicial de siete años y contempla la posibilidad de prórroga en dos ocasiones por tres años cada una.

Candidaturas admitidas

En total se presentaron siete candidaturas, aunque una fue descartada por incumplir las bases del concurso. Entre las seis admitidas, tras la oferta de Hotel Boutique Tabarca SL figuran la UTE Sensai Restauración y Mundaka Helados (3.213.123,30 euros); Lunetoile Ocio 9 (2.720.947,72 euros); Nicolás Romero Vargas UTE (2.003.333 euros); Café Ole&Friends (1.839.985,14 euros); y Ondiba (1.293.565 euros). De prosperar la opción más alta, la explotación del nuevo Peret pasaría a manos de una empresa que ya gestiona otras concesiones en Alicante, como el quiosco de la plaza Músico Óscar Tordera y el de la playa de la Albufereta.

El expediente incluye, además, condiciones para preservar el perfil tradicional del establecimiento. La concejala de Ocupación de la Vía Pública, Cristina Cutanda, defendió al anunciar el proceso que “Alicante está cerca de recuperar una heladería icónica de la ciudad, situada en un espacio emblemático y que forma parte de su historia colectiva y personal”. La edil añadió que en el procedimiento “se ha incluido como requisito obligatorio que la concesionaria trabaje con productos artesanos para continuar con la actividad tradicional desarrollada allí desde hace varias décadas”.

Con el aplazamiento de este jueves, el Ayuntamiento deberá fijar una nueva fecha para que la Mesa vuelva a tratar el expediente y emita una resolución fundamentada sobre la solvencia. Hasta entonces, el futuro del nuevo Peret sigue pendiente de un pronunciamiento técnico y jurídico que desbloquee la adjudicación.