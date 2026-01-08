Costa Blanca y el ICDE organizan en Calpe una jornada sobre el deporte como motor turístico de la provincia de Alicante

El Patronato Provincial de Turismo y el Instituto para la Calidad Deportiva Española (ICDE), en colaboración con HOSBEC, el Ayuntamiento de Calpe y Estimar Hoteles, han organizado un encuentro institucional y sectorial para abordar la importancia del deporte como motor turístico de la provincia.

La jornada, con el título ‘El deporte como motor turístico en la Costa Blanca’, se celebrará mañana por la tarde, a partir de las 16:00 horas, en el Hotel Estimar Suitopía de Calpe con la participación de representantes del sistema deportivo español, del sector hotelero y turístico y de las administraciones públicas con el objetivo de analizar el papel del deporte como herramienta estratégica de desarrollo turístico y territorial.

Durante el evento se entregará el Sello de Calidad Deportiva Española a Gran Hotel Sol y Mar y a Estimar Suitopia Hotel, los dos primeros en nuestro país en alcanzar esta certificación de excelencia.

La apertura de la jornada correrá a cargo del vicepresidente segundo y conseller de Presidencia de la Generalitat Valenciana, José Luis Díez, mientras que la clausura la realizará la alcaldesa de Calpe, Ana Sala.

Por su parte, la mesa redonda tendrá una duración aproximada de 45 minutos y estará moderada por el director del Patronato de Turismo Costa Blanca, José Mancebo, con la intervención de Bernabé Cano, diputado de Deportes y alcalde de La Nucía; José Hidalgo, presidente de ADESP (Asociación del Deporte Español); Luis Cervera, director general de Deporte de la Generalitat Valenciana; África Álvarez, directora general del Instituto Internacional de Excelencia y Certificaciones Deportivas (IINS) y Directora General del Instituto para la Calidad Deportiva Española (ICDE); Nuria Montes, secretaria general de Hosbec; Mikel Landa, ciclista del Soudal – Quick Step Team y Sergio Baudot, director comercial de Estimar Hotels.

La cita finalizará con una degustación de productos de la gastronomía alicantina, acompañada de vinos de la Bodega Masos del Valle de Guadalest.