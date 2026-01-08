DIPUTACIÓN DE ALICANTE
Costa Blanca y el ICDE organizan en Calpe una jornada sobre el deporte como motor turístico de la provincia de Alicante
Durante el evento se entregarán los primeros Sellos de Calidad Deportiva Española a los hoteles Sol y Mar y Estimar Suitopía
El Patronato Provincial de Turismo y el Instituto para la Calidad Deportiva Española (ICDE), en colaboración con HOSBEC, el Ayuntamiento de Calpe y Estimar Hoteles, han organizado un encuentro institucional y sectorial para abordar la importancia del deporte como motor turístico de la provincia.
La jornada, con el título ‘El deporte como motor turístico en la Costa Blanca’, se celebrará mañana por la tarde, a partir de las 16:00 horas, en el Hotel Estimar Suitopía de Calpe con la participación de representantes del sistema deportivo español, del sector hotelero y turístico y de las administraciones públicas con el objetivo de analizar el papel del deporte como herramienta estratégica de desarrollo turístico y territorial.
Durante el evento se entregará el Sello de Calidad Deportiva Española a Gran Hotel Sol y Mar y a Estimar Suitopia Hotel, los dos primeros en nuestro país en alcanzar esta certificación de excelencia.
La apertura de la jornada correrá a cargo del vicepresidente segundo y conseller de Presidencia de la Generalitat Valenciana, José Luis Díez, mientras que la clausura la realizará la alcaldesa de Calpe, Ana Sala.
Por su parte, la mesa redonda tendrá una duración aproximada de 45 minutos y estará moderada por el director del Patronato de Turismo Costa Blanca, José Mancebo, con la intervención de Bernabé Cano, diputado de Deportes y alcalde de La Nucía; José Hidalgo, presidente de ADESP (Asociación del Deporte Español); Luis Cervera, director general de Deporte de la Generalitat Valenciana; África Álvarez, directora general del Instituto Internacional de Excelencia y Certificaciones Deportivas (IINS) y Directora General del Instituto para la Calidad Deportiva Española (ICDE); Nuria Montes, secretaria general de Hosbec; Mikel Landa, ciclista del Soudal – Quick Step Team y Sergio Baudot, director comercial de Estimar Hotels.
La cita finalizará con una degustación de productos de la gastronomía alicantina, acompañada de vinos de la Bodega Masos del Valle de Guadalest.
- El primer premio de El Niño deja 1,4 millones de euros en la provincia de Alicante
- Alicante mantiene la Cabalgata de Reyes frente a las lluvias: horarios y recorrido
- Los directores de Alicante podrán seleccionar docentes para dar clase en sus centros educativos
- El tiempo en Alicante: mínimas cercanas a cero grados para el Día de Reyes
- El tiempo en Alicante: una masa de aire ártico 'congela' la provincia con mínimas de hasta 1 grado
- Los Reyes Magos llegan a Alicante por mar y llenan de ilusión el Puerto pese al frío y la lluvia
- Los vecinos de Playa de San Juan arrancan promesas a Barcala: del centro social al parking del Circo del Sol
- Once detenidos y quince sancionados durante la Cabalgata de Reyes de Alicante