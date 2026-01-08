Las rebajas de enero generarán más de 4.700 empleos en la provincia de Alicante

Un total de 4.760 contrataciones en las rebajas de enero y febrero de 2026. Esta es la estimación que ha realizado la empresa Randstad de cara a este año. Esto supone un retroceso del 0,4 % en la provincia de Alicante, aunque en el cómputo de la Comunidad Valenciana se generarán un 6,9 % más de empleos que el año anterior, más de 15.000 contratos. Estas previsiones recogen datos del sector del transporte, la logística y el comercio.

En la provincia de Valencia está previsto que se creen 9.005 contratos (un 10,4 % más) mientras que Castellón liderará el crecimiento un 11,2 % más, unas 1.495 firmas.

"La contratación para la campaña de rebajas registrará este año un ligero aumento gracias a unas perspectivas favorables del consumo, que impulsarán un incremento del empleo muy destacado en el comercio en uno de los momentos más importantes del año", ha destacado Ana Hervás, directora general de Trabajo Temporal de la zona Sur-Levante de Randstad.

Las rebajas, a nivel nacional

En el conjunto del país, las rebajas de enero de este año generarán un total de 143.495 contratos para los sectores del transporte y la logística, lo que supone un aumento del 2,5 % respecto al año anterior, según Randstad. Además, la empresa de trabajo temporal destaca en su estudio que el sector del comercio crecerá casi un 12 % en 2026 gracias al dinamismo del consumo y a las rebajas de enero y febrero.

Así, el gran motor de las contrataciones son las perspectivas favorables del consumo, que impulsarán un incremento en el comercio, en palabras del director general de Trabajo Temporal de Randstad, Andrés Menéndez.

En concreto, el comercio firmará 63.735 contratos, un 11,7 % más que en 2025, mientras que el sector del transporte y la logística será el primer generador de empleo, con 79.760 contratos previstos, aunque en este caso con un ligero descenso del 3,8 % en el volumen de contratación.

A nivel nacional, la Comunidad Valenciana se posiciona como la segunda región con el mayor crecimiento porcentual, solo superada por La Rioja, con 8,9 % más. Les siguen Castilla-La Mancha (5,8 %) y Canarias (5 %). En términos absolutos, Cataluña (26.170), la Comunidad de Madrid (23.330) y Andalucía (23.215) destacan como las regiones con mayor volumen de contratos, y acumulan en conjunto el 50,6 % de todas las firmas previstas para esta campaña.

Por otro lado, tres comunidades autónomas registran ligeras caídas en la contratación: Galicia (-1 %), Cataluña (-0,3 %) y Asturias (-0,2 %).