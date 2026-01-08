El INSS da el alta a un paciente de Alicante operado de hombro pendiente de rehabilitación

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha dado el alta médica a J.J., un alicantino de 49 años que llevaba un año de baja tras sufrir dos operaciones a las que se sometió en octubre de 2024, una de Urología en el Hospital de Alcoy, y otra de Traumatología en el Hospital de Sant Joan d’Alacant, como consecuencia de las lesiones tras un accidente de moto que sufrió in itinere (al salir de trabajar) a finales de 2021. Se da la circunstancia de que este paciente trabaja para la administración pública desde hace 23 años.

El afectado está en desacuerdo con su alta pues tiene un diagnóstico de capsulitis (inflamación articular) y está pendiente de rehabilitación e infiltración en el hombro, aparte de que realiza un trabajo que le requiere un estado físico óptimo del que, afirma, carece actualmente.

Por ello, la ha impugnado ante el INSS, que no ha contestado, y ha acudido a la vía judicial laboral. Cree que la situación le aboca al despido pero le toca esperar ya que el proceso tiene sus tiempos y por lo pronto el lunes tendrá que reincorporarse a su puesto si la mutua le da el apto.

El afectado sufre también una lesión urológica tras un accidente de tráfico que sufrió en 2020

Juzgados de Lo Social

Precisamente INFORMACIÓN ha publicado que la situación de los juzgados de lo Social de Alicante se ha convertido en una auténtica pesadilla. Cada vez son más los trabajadores despedidos que tienen que esperar más de dos años para la celebración de la vista y en el caso de los juicios para reclamar el reconocimiento de una incapacidad, ya se están dando citas para marzo de 2029. Es decir, con tres años y tres meses de demora. Este diario ha consultado a la Seguridad Social por la situación de J. J., pero no ha obtenido aclaración.

En el escrito de impugnación del alta médica, se indica la profesión habitual del reclamante y se explica que muestra su disconformidad «dado que no se encuentra en condiciones de trabajar y en tratamiento farmacológico y médico pendiente de realizar infiltración PRP (plasma rico en plaquetas) y pendiente de realizar rehabilitación».

Además, se especifica que padece una capsulitis adhesiva en su hombro izquierdo habiendo sido sometido a artroscopia y movilización, «actualmente pendiente de rehabilitación y PRP con imposibilidad de levantar el brazo, hacer fuerza y dolor continuo».

También se describen las limitaciones que tiene en varios movimientos, de lo que se adjunta informe de medicina familiar. Asimismo sufre un problema urológico que le impide tomar antiinflamatorios.

Documentos médicos cuando estaba recién operado / Juani Ruz

Limitaciones incompatibles

El paciente considera que dichas limitaciones son incompatibles con su trabajo tanto por el dolor como por la limitación en la movilidad, y la imposibilidad de medicarse. «Es relevante tener en cuenta que el realizar su trabajo pone en riesgo su integridad física y la de terceros dado que no puede intervenir de forma adecuada ante cualquier incidente propio de su trabajo», reza en el recurso ante el INSS. Por ello, entiende que «sigue incapacitado para realizar su trabajo habitual y continuando tratamiento médico procede continuar de baja hasta su curación».

«Tras la operación quirúrgica de mi hombro y de la vejiga, la inspección médica de Alicante me ha dado el alta a pesar de mostrar informes médicos de que estoy pendiente de infiltración y rehabilitación, además de sufrir más que nunca con mi discapacidad. No han tenido en cuenta mi minusvalía física del 35 % ni que tengo que empezar con el tratamiento de infiltración en seis sesiones y este requiere de tiempos de reposo y posterior rehabilitación».

Este paciente critica la «falta de humanidad» y de «profesionalidad» por parte del INSS al no haber sido valorado por un equipo médico «sino por una doctora a su único criterio, además de omitir deliberadamente mi discapacidad y agravamiento de la misma a pesar de reflejar en mi parte la limitación física para mi profesión. Me han dejado totalmente tirado de nuevo, por lo que no me podré terminar de curar. Así es como tratan a un contribuyente con más de 30 años cotizados».

Considera que el INSS le aboca al despido por las dificultades físicas para desenvolverse en su puesto

Despido

Es por todo ello que el afectado considera que «el INSS me está lanzando a un despido objetivo» por parte de la empresa puesto que teme que Riesgos Laborales «no me va a dar el apto para trabajar, lo que me lleva a una grave situación añadida a mi condición de discapacitado».

De hecho, no han respondido a su escrito de alegaciones, «el INSS ha hecho silencio administrativo porque no tienen ningún argumento de defensa abocándome a que la empresa me echel».

J. J. ya estuvo en 2024 varios meses sin prestación pese a estar de baja por las dos operaciones citadas. En el parte de alta, en el apartado de resultado del reconocimiento médico, se estipula lo siguiente: «limitado para realizar tareas con altos y muy altos requerimientos biomecánicos del hombro izquierdo. Requiere aseos cercanos a su puesto de trabajo». El diagnóstico indica «capsulitis adhesiva de hombro no especificado» y el dictamen es alta por curación/mejoría que permite realizar trabajo habitual».

Incoherencias

El afectado incide en que, por las características de su puesto, necesita hacer uso de los brazos (y hombros) en perfectas condiciones. «El alta es inmediata, en mano irregularmente, contraponiendo el alta con la valoración que dictamina la limitación para mi profesión», la cual prefiere no revelar públicamente.

J. J. considera que es una acción «incoherente», pues está pendiente de citación para seguir con el tratamiento de rehabilitación y de ser llamado para empezar con las infiltraciones.

Este trabajador suma ahora a su situación el impacto psicológico de lo que le está sucediendo. Por ello, señala que «lo estoy pasando muy mal por mi empeoramiento de salud y por vivir estas injusticias».