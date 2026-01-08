Los institutos evaluarán cada trimestre la ansiedad, la depresión y el consumo de sustancias de los alumnos

Los niveles de ansiedad, depresión y el consumo de sustancias entre los alumnos de instituto van a ser examinados por primera vez en la Comunidad Valenciana cada trimestre. Las consellerias de Educación y Sanidad han puesto en marcha un diagnóstico validado a nivel internacional, técnicamente conocido como "sonda epidemiológica", para evaluar desde primero de Secundaria, hasta segundo de Bachillerato, la salud socioemocional de los adolescentes.

Las pruebas, anónimas y telemáticas, comenzaron en diciembre y se extenderán durante enero, en una selección aleatoria de centros educativos de las tres provincias, cuya cifra todavía no ha sido precisadas. Las familias ya han sido informadas del procedimiento. Está previsto que se repitan en el mes de marzo y de junio para poder conocer cómo han evolucionado los participantes.

Según el director general de Salud Mental y Adicciones, Bartolomé Pérez Gálvez, se trata de una iniciativa pionera en España y prácticamente excepcional en Europa, con el que busca funcionar como un "barómetro casi en tiempo real" para medir la salud mental de los escolares. La intención autonómica es que este nuevo sistema perdure en el tiempo y que sirva para los centros y los profesionales tengan de forma más rápida información sobre la situación de su alumnado, así como para que la conselleria pueda enviar a psicólogos a las aulas en caso de que salten las alarmas.

Alumnos en un instituto de Alicante, este curso / Jose Navarro

Cuestionarios clínicos

Las encuestas tendrán una duración de treinta minutos y estarán adaptadas a las edades de los participantes. Los estudiantes se expondrán a preguntas que indagan sobre la frecuencia de síntomas de ansiedad en las últimas dos semanas, como nerviosismo, preocupación excesiva, dificultad para relajarse, así como sobre otros síntomas depresivos. Además, se enfrentarán a un cuestionario de cribado que ayuda a identificar el consumo problemático de alcohol y otras drogas en diferentes situaciones cotidianas. Los cuestionarios son herramientas claves de diagnóstico que utilizan los profesionales, según Pérez Gálvez, quien advierte de que el método escogido es un "instrumento con sensibilidad alta que se utiliza a nivel internacional por los grandes epidemiólogos".

La Dirección General de Inclusión Educativa ha realizado una selección de centros educativos públicos, privados concertados y privados de las tres provincias, tanto los que participan voluntariamente en los programas de promoción del bienestar emocional y prevención de las adicciones, que son casi un millar en la Comunidad (Alicante, 360, Castellón, 122; Valencia, 460), como los que no participan, con el objetivo de medir las diferencias. El objetivo es ir incrementando en estos cuestionarios áreas de análisis y niveles educativos.

Se estima que uno de cada cinco adolescentes sufre síntomas clínicamente relevantes de ansiedad y de depresión y hasta un 10 % desarrolla conductas autolesivas en esta etapa, según trasladó la la directora general de Inclusión educativa, Charo Escrig a los equipos directivos de los centros participantes, en una reciente reunión.

Una manifestación de estudiantes en Alicante en demanda de medidas contra el suicidio / Pilar Cortés

Máxima preocupación

Este estudio sobre el bienestar socioemocional de los alumnos se enmarca en la estrategia global de la Dirección de Inclusión Educativa y de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones. También está recogido en el Plan Valenciano 24-27 donde se advierte que la Comunidad es la que tiene la mayor prevalencia del país Comunidad en trastornos mentales. Es más, la mayoría de ingresos hospitalarios en la Comunidad Valenciana con un diagnóstico de intento de suicidio son de adolescentes entre 15 y 18 años, con casos incluso más precoces, según ha venido alertando Pérez Gálvez.

El diagnóstico se pone en marcha una vez que tanto los colegios, como los institutos que lo han considerado, han accedido este curso a cuatro programas de prevención y educación socioemocional, basado en el modelo de habilidades para la vida de la Organización Mundial de la Salud (OMS) , que ha demostrado en numerosos estudios internacionales su eficacia para reducir trastornos como ansiedad, depresión, ideación suicida, violencia escolar y consumo de sustancias.

A ello se suma la puesta en marcha de 56 psicólogos en las unidades de detección precoz que trabajan con los centros educativos, 21 de ellos en la provincia, desde el pasado curso.