Mejor en grupo: el tour que descubre la plaza de toros de Alicante sigue captando visitantes

La plaza de toros de Alicante mantiene el tirón como espacio visitable. Desde que "La Plaza Alicante Tour" se puso en marcha en octubre de 2023, el coso de la plaza de España ha superado las 60.000 visitas. Solo en 2025 han pasado por el recorrido 29.760 personas, un 6,2 % más que el año anterior, según los datos facilitados por el Ayuntamiento de Alicante.

El dato más llamativo está en los grupos organizados, que se han incrementado un 134 % respecto a 2024. Las visitas individuales, en cambio, apenas suben un 1,5 %. El día con mayor afluencia desde que arrancaron las visitas guiadas fue el 29 de diciembre, cuando cerca de 300 personas recorrieron la plaza a lo largo de la jornada.

El perfil del visitante es mayoritariamente internacional. De las casi 30.000 visitas registradas en 2025, el 72 % corresponden a turistas extranjeros. Polonia encabeza el ranking, seguida de Alemania, Reino Unido y Francia. Como novedad, este año se han incorporado países como Dinamarca e Irlanda, ampliando el mapa de procedencias.

Más interés también en internet

El interés por la Plaza de Toros no se limita a las visitas presenciales. Las búsquedas en internet relacionadas con el coso alicantino han superado las 17.000 en el último semestre del año, lo que supone un aumento del 79 % respecto al mismo periodo de 2024.

La concejala de la Plaza de Toros, Mari Carmen de España, señaló que "la plaza se consolida como reclamo turístico y como un aliciente para los miles de visitantes que recibe Alicante que, como acabamos de conocer, ha vivido un año histórico en lo que al turismo se refiere". "La oferta de nuestra ciudad es cada vez más atractiva y la Plaza de Toros forma parte de ella. Cada vez más los turistas se animan a disfrutar de una experiencia muy completa para tomar contacto con el mundo taurino que cuenta con el distintivo Sicted de calidad turística”, recordó de España.

Un recorrido entre historia y tecnología

"La Plaza Alicante Tour" combina el recorrido físico por el recinto con una experiencia de realidad virtual. El itinerario incluye espacios como la Puerta Grande, la de Cuadrillas, los tendidos, la capilla, la enfermería, los toriles, los corrales, la Presidencia, el museo y el propio ruedo, donde se realiza una práctica de toreo de salón.

Las audioguías están disponibles en seis idiomas, castellano, inglés, polaco, francés, alemán e italiano. La parte virtual permite sobrevolar la plaza, recrear el trayecto del toro desde chiqueros hasta el ruedo y simular una jornada de toreo en el campo, ambientada en la plaza de tientas de la finca "Lo Álvaro", propiedad de Juan Pedro Domecq.