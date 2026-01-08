El PP y Vox negocian el "guion" de las visitas guiadas a refugios de la Guerra Civil en Alicante

Las visitas a los refugios antiaéreos de Alicante, paralizadas. El nuevo contrato, preparado para ser adjudicado desde noviembre del pasado año, aún no ha echado a andar, a la espera de que el PP y Vox pacten con la empresa responsable el "guion" de los recorridos. Según la portavoz de los ultras, Carmen Robledillo, lo que se está "trabajando" con la compañía es "lo que se va a contar" para que sea "la realidad".

Así lo ha manifestado la edil este mismo jueves, durante la inauguración de la Oficina de Atención al Cuidador, otra concesión del Partido Popular a los de Abascal. Preguntada sobre otros acuerdos pendientes, como el de "resignificar" las visitas a los refugios antiaéreos, Robledillo ha asegurado que el ejecutivo de Luis Barcala está trabajando en cumplir dicho pacto: "Se va a revisar y se va a trabajar con la empresa en lo que se va a contar: la realidad de esos refugios".

La represión "de los dos bandos"

De acuerdo con Robledillo, la compañía responsable del contrato (la Asociación de Guías Oficiales de Turismo de la Comunidad Valenciana) ya sabe "cuál es el guion que tiene que seguir" y "qué es lo que se quiere que se cuente en esos refugios". No obstante, la portavoz de Vox ha dejado en manos de los populares dar más explicaciones al respecto: "La concejal de Cultura está aquí y os lo puede explicar", ha señalado.

Minutos después, ha sido la propia edil del área, Nayma Beldjilali, la que ha rechazado hacer valoraciones al respecto, excusándose en que ya dijo "lo que tenía que decir" en el pleno municipal, cuando el PSOE preguntó precisamente por este acuerdo con Vox. En aquel momento, la concejal popular manifestó que "los contenidos serán los que tienen que ser". Beldjilali añadió que los criterios estarán "basados siempre en la realidad de la historia". Al respecto, la responsable de Cultura manifestó que "no se puede contar la Guerra Civil hacia la izquierda o a la derecha", por lo que la información de las visitas guiadas hablará sobre la construcción de los refugios, pero "deberá también explicarse tanto la represión por parte del bando republicano como la del bando franquista".

Contrato en "pausa"

El pasado 12 de noviembre, la Mesa de Contratación del Ayuntamiento propuso la adjudicación del contrato de visitas guiadas a recursos municipales a la Asociación de Guías Oficiales de la Comunidad Valenciana (AGOCV), al considerar justificada su solvencia técnica y económica. El trámite supuso la fase previa a la formalización del contrato, solo a falta de ser validado por la Junta de Gobierno Local.

Pese a que dicho trámite, el paso de la Mesa de Contratación a la adjudicación definitiva, no suele demorarse más allá de unos días, en este caso el contrato permanece en "pausa" desde hace casi dos meses. El problema es, precisamente, esa resignificación de las visitas guiadas, ya que el pliego de condiciones no recoge ninguna exigencia concreta del contenido que deben contemplar los tours. Por estos motivos, el ejecutivo popular (por exigencia de Vox) se encuentra en conversaciones con la futura adjudicataria para establecer el "guion" de los recorridos.