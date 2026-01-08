Este es el próximo puente festivo en Alicante en 2026: cuatro días para los más afortunados

¿Pocas vacaciones? ¿Ha terminado la Navidad y te ha sabido a poco? Hay muchos que el 7 de enero necesitan vacaciones de las vacaciones pero otros ya están pensando en cuándo habrá otro día festivo y qué puente podrán aprovechar para descansar o irse de viaje.

Pues bien, hemos cogido el calendario laboral y escolar de 2026 de la ciudad de Alicante y hemos hecho una revisión de los festivos y puentes que tendremos este año. Y la cosa no pinta nada mal.

En la ciudad de Alicante en 2026 tendremos todos estos días festivos:

1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo 6 de enero: Epifanía del Señor

Epifanía del Señor 19 de marzo: San José

San José 3 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo 6 de abril: Lunes de Pascua

Lunes de Pascua 1 de mayo: Día del Trabajo

Día del Trabajo 24 de junio: San Juan (festivo autonómico)

San Juan (festivo autonómico) 15 de agosto: Asunción de la Virgen

Asunción de la Virgen 9 de octubre: Día de la Comunitat Valenciana

Día de la Comunitat Valenciana 12 de octubre: Fiesta Nacional de España

Fiesta Nacional de España 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Inmaculada Concepción 25 de diciembre: Natividad del Señor

Además, el Ayuntamiento de Alicante decreta otros dos días festivos municipales, y para este año son el 16 de abril, Santa Faz, y el 23 de junio por las Hogueras de San Juan.

Puentes y “acueductos” en Alicante para 2026

El calendario de 2026 ofrece varias combinaciones interesantes para los trabajadores que quieran preparar puentes o escapadas. El primer puente que algunos afortunados podrán aprovechar es el 19 de marzo, día del Padre. Este año cae en jueves y los que puedan pedir el día libre en el trabajo podrán enlazar 4 días sin trabajar. Los niños en el colegio están en la misma situación: el jueves no tienen clase, pero el viernes sí.

La siguiente fecha marcada en el calendario es la Semana Santa. Este año se adelanta unas semanas y el Viernes Santo y Lunes de Pascua caen 3 y 6 de abril, por lo que hay otros cuatro días libres (contando el fin de semana) en los que muchos trabajadores no tendrán que acudir a su puesto.

En cambio los escolares tienen unas vacaciones más prolongadas en esta fecha. Para los colegios el primer día festivo será el miércoles, 1 de abril, y las vacaciones se prolongarán hasta el lunes, 13 de abril, donde tendrán que volver a las aulas. Aunque por poco tiempo, ya que el jueves 16 vuelve a ser festivo en la ciudad de Alicante por la Santa Faz.

La Santa Faz desde el cielo: así se vivió la misa más multitudinaria / INFORMACIÓN

Este día será festivo tanto en el calendario laboral como en el escolar, aunque nuevamente los niños tendrán más suerte ya que el viernes 17 tampoco tendrán clase por lo que harán puente. Este día no está marcado como festivo para los trabajadores.

Otro puente nos espera pocos días después. Este año el 1 de mayo, día del Trabajo, caerá viernes, así que no habrá clase ni que acudir al trabajo.

Sin parar un mes llegamos a junio, el mes de las Hogueras en la ciudad. En este caso los días festivos son el martes 23 de junio y el miércoles 24 de junio, noche de la Cremà. Los que puedan disponer de días libres en el trabajo podrán pedir el lunes 22 y enlazar así unas Hogueras sin trabajar ya que dan comienzo la noche del viernes 19.

En el mes de agosto nos encontramos con el primer festivo que cae en fin de semana: el día 15 cae sábado.

Un 9 d'octubre bajo la lluvia para turistas y hosteleros / Héctor Fuentes

En octubre tenemos el siguiente gran puente del año ya que el 9 d’octubre, festivo en la Comunidad Valenciana, cae este año de viernes, mientras que el 12, día de la Fiesta Nacional, de lunes. Así que otros cuatro días para disfrutar de un merecido descanso.

Finalmente, en diciembre nos encontramos con que dos de los últimos festivo que este año caen en domingo: 1de noviembre, día de Todos los Santos, y el 6 de diciembre, día de la Constitución, mientras que el 8 de diciembre es martes, por lo que quizá pueda haber un puente ahí para algunos afortunados.

Por último, el 25 de diciembre este año se presta al último puente de 2026 ya que cae en viernes.