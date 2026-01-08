Sanidad prevé un segundo pico de gripe tras la Navidad y señala que los hospitales están entre el 90 y 95% de ocupación

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha señalado que la evolución de la gripe está cumpliendo con los parámetros previstos y se espera un segundo pico de contagios tras la Navidad, mientras que en estos momentos ya se está registrado una mayor más asistencia a Urgencias con una ocupación hospitalaria de entre el 90 y 95%.

Los contagios de gripe han registrado un repunte del 2,55% hasta los 233,5 casos por cada 100.000 habitantes tras las fiestas navideñas en la Comunidad Valenciana mientras que la incidencia del conjunto de virus respiratorias han bajado un 5,5% en la última semana al pasar de 885,9 casos por 100.000 habitantes con que se cerró el año a 836,8 casos al inicio de 2026. Por su parte, los ingresos hospitalarios han subido seis puntos en la última semana hasta los 31,5 casos, según el boletín de vigilancia de infecciones respiratorias (Sivira) de la Conselleria de Sanidad.

Doble pico

Al respecto, Gómez, en declaraciones a los medios, ha señalado que esta evolución de la gripe cumple con las previsiones de que se produzca "un doble pico esta campaña, uno primero pre-Navidad, que se ha adelantado, seguido de una estabilización mesetana de contagios en las Navidades y después otro pico".

Así, ha señalado que mientras que en Atención Primaria las insuficiencias respiratorias agudas "a bajo nivel de complejidad han disminuido seguimos teniendo una meseta en lo que son las insuficiencias respiratorias complejas que necesitan hospitalización".

Pilar Cortés

Refuerzos

Por ello, ha destacado que desde Sanidad "se ha dotado, como todos los años, en los hospitales de los refuerzos necesarios para poder atender en tiempo y forma y con un nivel de atención rápida, dinámica y eficaz a los ciudadanos". "Y hemos tomado medidas como aumentar camas, y en hospitales de crónicos o aumentar personal", ha señalado.

Además, ha resaltado que las vacunaciones han aumentado un 14% respecto a la anterior campaña lo que demuestra "la sensibilización de la ciudadanía valenciana y el esfuerzo de la conselleria porque soy un firme defensor de la prevención, y uno de los pilares básicos de la prevención es la vacunación".

Urgencias

Con todo, ha apuntado que hay "más asistencia en las puertas de Urgencias de los hospitales y en los centros de salud como ocurre todos los años para estas épocas".

Por ello, ha insistido en la importancia de prepararse en la prevención, con la vacunación, y en la atención, "aumentando los refuerzos estructurales de personal y el número de camas".

Por hospitales, según datos del personal sanitario y de CC OO, hay saturación, sin largas horas de espera para ingresar, como el lunes. Así, el Hospital General de Alicante tiene presión asistencial moderada-alta pero no hay pacientes a la espera de cama en planta. En el General de Elche hay cinco pacientes en Urgencias esperando cama en planta y tres camas libres en observación de urgencias

El Hospital de Torrevieja tiene a cuatro pacientes esperando ingreso en planta, con presión media-baja y boxes ocupados. Mientras el de Dénia cuenta con una presión asistencial normalizada, sin saturación. "Ha habido picos de dificultad en momentos puntuales en los que no había camas para ingresar", con hasta 96 horas de espera.

El Hospital de la Marina Baixa está con bastante ocupación aunque ahora mismo no hay demora ni masificación.