El tiempo en Alicante: temperaturas para despedirnos de la nieve

La previsión de Agencia Estatal de Meteorología (AEMET ) indica unas mínimas en ligero ascenso en comparación con el gélido día de ayer. Los cielos, despejados y sin precipitaciones, acompañarán para hacer más agradable la jornada en la mayor parte de las comarcas de Alicante. En la capital y en otras zonas costeras como el litoral de la Marina Baixa, la brisa de poniente puede aparecer a últimas horas de la jornada aumentando la sensación de frío. De frío fue también el día de ayer, en la que una masa de aire ártico dejó la noche más fría vivida en los últimos seis años.

Ayer mismo Climatología UA relataba cómo, con el fuerte viento de poniente y el aumento de las temperaturas, la poca nieve que queda en cimas como el Montcabrer no tardará en irse. Una estampa que nos trajo la Navidad y que se va con las fiestas.

El tiempo en Alicante

La capital amanece con cielo despejado y el día se irá quedando en poco nuboso, con nubes altas al final sin mayor consecuencia. Ambiente estable, sin precipitaciones, y una tarde agradable para la época. Termómetros entre 7°C y 17°C, con brisa floja de poniente que se deja notar más hacia la noche.

El tiempo en Elche

En Elche domina el sol durante buena parte de la jornada y solo aparecen algunas nubes altas o intervalos poco relevantes. No se esperan lluvias, así que el tiempo acompaña para moverse al aire libre sin sobresaltos. Mínima de 6°C y máxima de 16°C, con ratos de viento más vivo en el arranque del día.

El tiempo en Benidorm

Día tranquilo en la Marina Baixa según el pronóstico de la Aemet, con cielos despejados al inicio y evolución a poco nuboso con nubes altas por la tarde-noche. Sin precipitaciones y con una sensación térmica bastante llevadera para enero, sobre todo en horas centrales. Las temperaturas se mueven entre 8°C y 16°C, con viento que gira y gana algo de presencia a últimas horas.

El tiempo en Elda

En el Vinalopó, jornada seca y luminosa, con cielo despejado y sin noticias de lluvia. La mañana será fría y el viento del norte aportará un punto extra de sensación invernal, sobre todo en zonas abiertas. Se esperan 4°C de mínima y 15°C de máxima, con rachas que pueden resultar molestas en la segunda mitad del día.

El tiempo en Torrevieja

La costa sur mantiene un panorama estable, con cielo poco nuboso y ausencia total de precipitaciones. El poniente sopla con cierta alegría en algunos tramos, pero el ambiente sigue siendo relativamente suave. Termómetros entre 8°C y 16°C, con una tarde templada y una noche que refresca sin brusquedad.

Hielo en la Sierra de Mariola / Juani Ruz

El tiempo en Orihuela

Día de cielo limpio en la Vega Baja, prácticamente despejado y con nubosidad alta muy puntual al final. La probabilidad de lluvia es nula, así que el tiempo se mantiene plenamente estable. Temperaturas entre 6°C y 15°C, con poniente moderado que se nota especialmente a mediodía.

El tiempo en Alcoy

En l’Alcoià, ambiente de interior con cielo despejado casi de parte a parte y sin precipitación prevista. La madrugada y primeras horas serán frías, y el viento puede reforzarse por la tarde, dejando una sensación más áspera. Mínima de 2°C y máxima de 14°C; y, tal como pediste, sin riesgo de nieve según esta salida.

El tiempo en Dénia

En la Marina Alta manda la estabilidad, con cielo despejado al comienzo y paso a poco nuboso sin cambios importantes. Jornada seca y con temperaturas agradables para un paseo a mediodía, aunque la noche vuelve a refrescar. Se esperan 7°C de mínima y 16°C de máxima, con viento flojo y ratos de calma.