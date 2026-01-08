La playa de San Gabriel se tiñe de verde tras las lluvias y la falta de mantenimiento

La imagen sorprende a quienes pasean estos días por la playa de San Gabriel. Donde habitualmente se extendía un arenal urbano, ahora gran parte de la arena aparece cubierta por un manto verde que se ha formado tras las lluvias intensas de las últimas semanas. Hierbas, plantas e incluso pequeños árboles han brotado en distintas zonas del arenal, un fenómeno que, aunque no es del todo nuevo, resulta especialmente visible y vuelve a poner sobre la mesa la falta de mantenimiento de esta playa ubicada al sur de Alicante.

El fenómeno no es nuevo, pero sí especialmente llamativo esta vez. Vecinos y paseantes coinciden en que la estampa parece más propia de un parque que de una playa, y algunos la describen casi como "un jardín improvisado junto al mar". No obstante, quienes frecuentan este arenal recuerdan que los problemas de mantenimiento se repiten desde hace años. De hecho, el pasado verano ya se evidenció con la acumulación de algas en la orilla. En ese momento, desde el Ayuntamiento de Alicante explicaron que no podían actuar como en otras playas por la presencia de las vías del tren, que dificultan la llegada de maquinaria para retirar arena o algas.

La naturaleza recupera su espacio

Para los expertos, la explicación va más allá de una simple falta de mantenimiento en el arenal. El catedrático de Botánica de la Universidad de Alicante, Manuel Crespo, subraya que la presencia de vegetación en las playas es un proceso natural que durante décadas se ha intentado eliminar. "Las playas no son desiertos donde no crece nada. Tienen una vegetación propia que nosotros hemos sustituido por un paisaje plano de arena para el uso turístico", explica Crespo.

Crespo recuerda que existen imágenes de playas como la de Muchavista en las décadas de los 40 a los 60 en las que se pueden observar las dunas cubiertas de plantas. "Eso es lo normal, la vegetación se instala en la arena, se adapta a la salinidad, al viento y a la humedad, y crea una disposición gradual desde la orilla hacia el interior", señala el catedrático quien recuerda que en episodios de lluvias intensas y con menor presión humana, estas plantas aprovechan para rebrotar y recuperar el espacio perdido.

El catedrático apunta que este tipo de vegetación cumple además una función clave: frena el avance de la arena. "En zonas donde se ha eliminado completamente, como ocurre en algunos tramos nuevos de la playa de San Juan, cuando hay viento la arena invade todo el paseo. En estos casos, la vegetación actúa como una barrera natural", apunta Crespo. De hecho, el catedrático pone de relieve como muchos proyectos urbanísticos actuales buscan reintroducir plantas dunares para estabilizar el terreno y evitar molestias.

En el caso concreto de la playa de San Gabriel, Crespo añade otro factor determinante, la proximidad de zonas ajardinadas. "Es una playa muy frecuentada y cercana a un parque litoral. Algunas plantas ornamentales escapan y se integran en la vegetación natural de la arena", explica el catedrático. A ello se suma un invierno especialmente lluvioso: "Ha llovido más en las últimas semanas que en varios años juntos, y las plantas lo agradecen. Cuando las máquinas no pasan, la vegetación rebota", destaca Crespo.

Quejas vecinales recurrentes

Entre los residentes, las opiniones son diversas. La presidenta de la Asociación de Vecinos Gran Vía Sur Puerto, Sol Garcín, va más allá del aspecto visual actual y señala que "la playa de San Gabriel está abandonada desde siempre". "Aquí hay nutrientes que no vienen solo de la lluvia, sino de los vertidos que salen del aliviadero de la playa y del barranco de las Ovejas y eso es lo que realmente nos preocupa", denuncia Garcín .

Otros vecinos observan el fenómeno con sorpresa. "Es curioso ver la arena tan verde, no es lo que esperaba encontrar estos días. Parece que haya brotado un jardín", comenta Sandra Martínez, mientras pasea junto al mar. Francisco Nieto, habitual de la zona, considera que el aspecto vegetal es común en invierno. "Ahora no molesta porque venimos a caminar, pero en verano debería haber más mantenimiento de la arena", señala.

La playa de San Gabriel fue reconocida oficialmente como playa urbana hace apenas dos años tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia en respuesta a la demanda de la asociación de vecinos Gran Vía Sur Puerto, y hace año y medio estrenó servicios como pasarelas, lavapiés y vigilancia. Sin embargo, sigue marcada por la presencia de las vías del tren, cuya retirada fue anunciada por el Ministerio de Transportes en diciembre, sin plazos concretos. Mientras tanto, la naturaleza parece haber tomado la delantera.