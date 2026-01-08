El videoanálisis de Toni Cabot: "En Alicante se han aumentado los impuestos mucho más que en otras zonas del país"

El director de INFORMACIÓN, Toni Cabot, ha puesto el foco en una paradoja que, a su juicio, pasa demasiado desapercibida en el debate político nacional: mientras en Madrid se negocia el modelo fiscal catalán con la promesa de que Cataluña pueda recaudar todos los impuestos, la provincia de Alicante está viviendo un aumento extraordinario de la recaudación que no se traduce, denuncia, en un retorno equivalente en forma de inversiones estatales.

Cabot sostiene que los datos de la Agencia Tributaria dibujan "otra realidad": el incremento "encubierto" de los impuestos que pagan los ciudadanos, con Alicante como uno de los territorios donde más se nota. Según cita, hasta noviembre la recaudación acumulada en la provincia habría aumentado un 24,3%, frente al 10% de media nacional y el 6,9% de Cataluña. El dato, explica, se atribuye a la buena marcha de la economía, pero también a un factor técnico que tiene consecuencias directas en el bolsillo: la no adaptación de los impuestos a la inflación, especialmente en el IRPF.

La "trampa" del IRPF: más recaudación sin mejorar el poder adquisitivo

La columna vertebral de su argumento es lo que los economistas suelen denominar progresividad en frío: cuando los salarios y las pensiones suben por la inflación, pero los tramos del IRPF no se actualizan, los contribuyentes pueden acabar pagando un porcentaje mayor aun sin haber mejorado realmente su poder adquisitivo.

Cabot lo resume con una frase contundente: la inflación elevó salarios y pensiones, pero al no moverse los tramos, "aunque el poder adquisitivo no mejoró —incluso empeoró— el fisco se lleva un porcentaje mayor". Es, en otras palabras, una forma de subida fiscal implícita: no hace falta aprobar nuevos tipos o crear un impuesto, basta con no ajustar el sistema al nuevo nivel de precios.

La dimensión del fenómeno se aprecia en el peso del IRPF en la recaudación provincial. Cabot cifra en 2.449 millones de euros lo aportado por el impuesto sobre la renta de un total de casi 6.200 millones ingresados en Alicante en los once primeros meses de 2025. Para el periodista, ese volumen explica por qué la subida se siente en los hogares: el IRPF no es un tributo indirecto o difuso, sino un descuento mensual en nóminas y pensiones.

Recaudar más y seguir "a la cola" en inversiones

Cabot denuncia que el repunte de ingresos "no ha venido acompañado de un aumento de las inversiones" y recuerda que, sin nuevos Presupuestos Generales, la provincia sigue en la cola. En términos gráficos: Alicante, recuerda, ocupa el puesto 52 de 52 en inversión per cápita estatal.

En ese punto, su crítica conecta con una queja clásica en la provincia: el déficit crónico de inversiones como freno al desarrollo económico. El director de INFORMACIÓN lo enlaza directamente con la realidad social: una inversión insuficiente, argumenta, contribuye a mantener una renta per cápita por debajo de la media nacional, pese al dinamismo demográfico y económico del territorio.

Infrafinanciación y modelo catalán: la pregunta de fondo

Junqueras anuncia un acuerdo sobre financiación que reportará 4.700 millones más para Cataluña / Europa Press

Toni Cabot enmarca su reflexión en un momento político muy concreto: el debate sobre la singularidad fiscal catalana y el papel de Oriol Junqueras en la negociación con el Gobierno central. Cabot plantea una duda estratégica para el conjunto de autonomías: si Cataluña —"más rica que la media" incluso con sus quejas— reclama un modelo de recaudación propio, ¿qué ocurre con regiones como la Comunitat Valenciana y, en particular, Alicante, que arrastran reivindicaciones históricas de infrafinanciación?

En su intervención cita el argumento que han defendido distintos organismos, entre ellos INECA, que señalan la infrafinanciación como una de las causas del rezago relativo (aunque no la única). En ese marco, la discusión no es solo técnica: se convierte en un debate sobre equidad territorial, redistribución y cohesión. Cabot sugiere que el modelo que se negocia para Cataluña puede ser un precedente determinante para otras comunidades, pero advierte del riesgo de consolidar un sistema donde territorios aportadores —como Alicante en este caso— incrementan su contribución sin que ello mejore su posición inversora.

Una lectura provincial de un debate nacional

El mensaje final de la alocución es que, detrás de la gran conversación sobre la Hacienda catalana, hay una realidad cuantificable en Alicante: los ciudadanos han soportado una subida efectiva de la factura fiscal a través del IRPF y del efecto inflación, mientras el Estado mantiene un patrón inversor que no compensa el esfuerzo recaudatorio.

Cabot lo plantea como un aviso: el debate sobre quién recauda y quién reparte no es un asunto exclusivo de Cataluña o del Gobierno central. Es también, en gran medida, la discusión sobre si una provincia que recauda cada vez más puede permitirse seguir siendo la última en inversiones.