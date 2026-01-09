Alicante abre la oficina de atención ciudadana del Centro14 a la espera de completar su mudanza del Palas
El Ayuntamiento inaugura las nuevas instalaciones del SAIC en la calle Labradores y espera zanjar su salida de la antigua sede de la Cámara de Comercio en cuestión de semanas, tras la decisión de Carlos Baño de no renovar el alquiler al Consistorio
El Ayuntamiento de Alicante ha abierto este viernes la nueva oficina del Servicio de Atención Integral a la Ciudadanía (SAIC), y ha comenzado a atender al público con normalidad en las nuevas instalaciones situadas en el Centro14, tras realizar el traslado de estas dependencias del antiguo hotel Palas durante las Navidades. De esta forma, el gobierno local encarrila su "mudanza" de la antigua sede de la Cámara de Comercio, después de que la entidad presidida por Carlos Baño optase por no renovar el alquiler al Consistorio. Está previsto que el traslado, que tendría que haber finalizado el pasado 31 de diciembre, se prolongue durante varias semanas más y concluya antes de que finalice el mes de enero.
La concejala de Atención Ciudadana, Lidia López, ha resaltado que "desde esta misma mañana se está atendiendo al público con total normalidad en las nuevas oficinas del SAIC que están a pleno rendimiento". Además, el servicio dispone de otras dos oficinas en las que también se atiende al público de forma presencial: una situada en la calle Portugal, número 17, y otra en la calle Pino Santo, 1. En las tres dependencias municipales se atiende con cita previa, que se puede pedir en los teléfonos gratuitos 010 y 900 153 862, así como por Internet en el siguiente enlace.
Este servicio, que depende de la Concejalía de Calidad y Atención a la Ciudadanía, es, según el Ayuntamiento, uno de los mejor valorados por los alicantinos y anualmente atiende presencialmente a cerca de 70.000 personas, con una media de 445 citas. En este sentido, López ha resaltado que el SAIC "realiza una gestión y atención ciudadana tanto presencial como telefónica excelente dirigida a dar una respuesta, orientar y solucionar los trámites y consultas en la administración municipal".
Para la edil popular, "este es uno de los servicios que sigue creciendo dentro de la red de atención a los ciudadanos" y, por ello, "el compromiso es continuar incorporando mejoras con los ciberkioscos y las nuevas tecnologías". En las tres oficinas del SAIC se ofrece información general, altas y modificaciones en el padrón, expedición de informes y certificados de empadronamiento, emisión de la Tarjeta Ciudadana de Alicante, registro electrónico de documentos, registro virtual (ORVE), domiciliación y fraccionamiento de tributos, emisión del certificado digital y otros servicios.
Relación con la Cámara
La mudanza definitiva del antiguo hotel Palas, que finalmente se ha demorado más de lo previsto, es una de las derivadas de los últimos choques protagonizados por la Cámara de Comercio, que preside Carlos Baño, y el gobierno municipal de Alicante, dirigido por el alcalde, Luis Barcala. Un choque entre la organización empresarial y el Consistorio que se inició por la sede que la entidad cameral construye sin licencia y con dinero público en los antiguos cines Panoramis, donde además, se ha excedido la edificabilidad máxima permitida, de acuerdo con los informes de los técnicos municipales. De hecho, los técnicos de Urbanismo concluyeron que la segunda altura levantada por la entidad que preside Carlos Baño es "ilegalizable" y le instaron a presentar un nuevo proyecto adecuado a la normativa vigente, incluyendo su demolición.
Pocas semanas antes, fue Carlos Baño el que cargó directamente contra el alcalde. El empresario aseguró que las irregularidades urbanísticas en las obras de la entidad se solucionarán "cuando Barcala quiera" y contó una supuesta anécdota con el regidor en la que Barcala le preguntaba, en tono despectivo, "¿Tú que has estudiado?", por la falta de formación universitaria de Baño. Sin embargo, desde el gobierno municipal del PP se ha declinado en repetidas ocasiones echar más leña al fuego en el enfrentamiento directo con el presidente de la Cámara. Tanto la portavoz del ejecutivo, Cristina Cutanda, como el alcalde Barcala han dejado el asunto en manos de los funcionarios: "Es una cuestión técnica, no política", sostienen.
El contrato, al detalle
El edificio del Palas fue comprado por la Cámara, con Antonio Fernández Valenzuela como presidente, en julio de 2002 por 6,8 millones y rehabilitado después, para lo que se contó también con ayudas públicas. La inversión total se cifró en 22 millones, de los que la Generalitat financió la mitad. En 2005 comenzarían unas obras, de la mano del arquitecto Juan Antonio García Soler, que se alargarían hasta 2009 por la posibilidad de existencia de restos arqueológicos relevantes. En octubre de ese año la Cámara se instaló en el Palas.
En noviembre de 2013, con entrada en vigor el 1 de enero del año siguiente, Enrique Garrigós (por la Cámara) y Sonia Castedo (por el Ayuntamiento) firmaron el contrato de arrendamiento por diez años, cuatro de ellos de obligado cumplimiento y el resto, opcional. El acuerdo se cerró por una media de 600.000 euros al año, algo más de lo que la Cámara tiene firmado por el alquiler de la sede de Panoramis con el concesionario, que ronda el medio millón.
Finalmente, se cumplieron esos diez años de alquiler, hasta diciembre de 2023. Tras esa fecha, la renovación del alquiler se producía a través de la figura de la "tácita reconducción", a la que se puede recurrir cuando, tras finalizar un contrato de arrendamiento, el inquilino permanece en la propiedad y el arrendador no realiza ninguna comunicación para que abandone el inmueble. El contrato, por el que el Ayuntamiento estaba pagando hasta ahora 616.159 euros anuales, se extinguió el pasado 31 de diciembre, aunque ambas instituciones firmaron un convenio para la ampliación del plazo del "desahucio", hasta finales de enero de 2026.
