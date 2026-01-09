El Ayuntamiento de Alicante reconoce que la limpieza necesita cien trabajadores más

Alicante necesita, como mínimo, cien trabajadores más para prestar adecuadamente el servicio de limpieza. Es lo que pone de manifiesto un informe municipal, en el que se destaca que el barrido de calles concentra el mayor déficit de personal, siendo preciso disponer de, al menos, 32 personas más.

Entre la documentación que el gobierno municipal de Luis Barcala ha recopilado de cara a la próxima reunión de la Comisión de Limpieza, prevista para el día 15 de enero, se encuentran archivos sobre las rutas y frecuencias del barrido y el baldeo; la distribución de la ciudad en zonas para la organización de los trabajos; la relación de vehículos y maquinaria; o el balance de servicios a demanda e incidencias. Además, el expediente recoge también diferentes informes sobre los medios personales de los que se dispone en la actualidad.

De acuerdo con uno de los documentos suscritos por el jefe de Servicio de la concejalía, la concesionaria cuenta (a 31 de diciembre de 2025) con 427 puestos de trabajo, entre los servicios de recogida, limpieza de espacios públicos y empleados indirectos. No obstante, el funcionario calcula que el personal necesario para cubrir tanto las plazas como las sustituciones en vacaciones, descansos, festivos y permisos debería ser de 546 personas.

En concreto, el servicio que más adolece de esta necesidad de personal es el del barrido manual de aceras, donde se cuenta con 136 efectivos y se estima que serían precisos 168. En la misma línea, el baldeo de calles también sufre de un déficit de trabajadores: dispone de 57 y requiere 74. También registran necesidad de ampliar la plantilla, aunque con menos diferencia, la limpieza de playas y el barrido mecánico (con 4 trabajadores menos cada departamento) y la de áreas medioambientales (con tres).

Otro de los documentos relacionados con el personal hace referencia específicamente a la situación de los inspectores, encargados de controlar el cumplimiento del pliego de condiciones por parte de la empresa responsable. Según concluye el jefe de Servicio, el número actual de estos trabajadores es de seis personas, con una de ellas en situación de baja de larga duración. Los inspectores prestan servicio entre las 06:00 y las 13:00, mientras que únicamente se realizan cuatro jornadas nocturnas al mes, entre las 23:00 y las 6:00.

Ampliaciones del contrato

Consciente de que la situación de la ciudad es «mejorable», como reconoce el propio ejecutivo local, el gobierno de Barcala ha anunciado recientemente hasta tres ampliaciones del servicio adjudicado en 2022 a la UTE Netial por 323 millones de euros, dos de ellas en menos de un mes.

La primera, a finales de octubre y acordada con Vox, incrementó el coste en 5 millones de euros, destinando estos fondos a combatir las escombreras ilegales y a mejorar la limpieza en áreas periféricas. La segunda, en noviembre, añadió otros 7,2 millones para incorporar dos nuevos ecoparques y equipos móviles.

Con la tercera modificación, avanzada pero aún pendiente de materializarse en las cuentas del 2026, el presupuesto se elevará nuevamente hasta en 6 millones de euros más, lo que situará el coste total del contrato en una cifra cercana a los 350 millones de euros.