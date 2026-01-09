El Consell avanza una reducción de la espera para operaciones de riesgo vital de 61 a 27 días

El Consell asegura que ha dedicado más de 1.000 millones de euros adicionales respecto al último año del Botànic a la sanidad, lo que supone "una mayor calidad asistencial y un aumento de las plantillas de personal sanitario, cifrado en más de mil profesionales", según ha asegurado este viernes el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, quien además ha avanzado que se ha podido reducir la lista de espera de operaciones de riesgo vital de 61 a 27 días, "lo que refleja que la sanidad es nuestra prioridad".

De momento las listas de espera a fecha de diciembre de 2025 no se han publicado, por lo que este dato es un primer avance que hace el gobierno autonómico. Las operaciones de riesgo vital afectan a pacientes que tienen su supervivencia comprometida como oncológicos y otros.

También en materia sanitaria el Pleno del Consell ha autorizado acuerdos por 225 millones de euros para el suministro centralizado de medicamentos destinados al tratamiento de la hipertensión pulmonar y la fibrosis quística. “Garantizamos el acceso continuado a tratamientos esenciales para enfermedades graves y poco frecuentes, reforzando la equidad y la calidad del sistema público de salud”, ha señalado Barrachina.

El Consell ha autorizado este viernes estos dos acuerdos marco. El primero de ellos es para el suministro de medicamentos para el tratamiento de la hipertensión pulmonar a los centros del ámbito de la sanidad pública valenciana por valor de 72,59 millones de euros y una duración de dos años, prorrogables otros dos años más.

Sanidad destinará cerca de 225 millones para adquirir medicamentos para la hipertensión pulmonar y la fibrosis quística

Hipertensión pulmonar

La hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad crónica que afecta a los vasos sanguíneos pulmonares y se produce cuando la presión arterial en los pulmones es mayor de lo normal. Tiene como consecuencias una progresiva sobrecarga y posterior disfunción del ventrículo derecho y que el corazón acabe bombeando más sangre a los pulmones produciendo falta de aire, dolor de pecho y vahídos y en etapas finales lleva a la insuficiencia cardíaca.

Asimismo, ha acordado la contratación para la adquisición y suministro de forma centralizada de medicamentos que contienen los principios activos para el tratamiento de la fibrosis quística para los centros sanitarios públicos de la Comunidad.

El contrato tendrá una duración de un año, con la posibilidad de prorrogarlo por periodos mínimos de seis meses hasta tres años más y su valor estimado asciende a 152,29 millones de euros. Se trata de fármacos con comercialización en exclusiva con un único agente comercializador autorizado en España.

De esta manera, se garantiza la continuidad en la prestación farmacéutica en los servicios de farmacia hospitalarios y otros centros asistenciales del Sistema Valenciano de Salud.

Enfermedad genética

La fibrosis quística es una enfermedad genética que afecta, entre otros órganos, a los pulmones y provoca una infección crónica, principalmente, en las vías respiratorias. Es una de las enfermedades raras más frecuentes en la Comunidad en la que se ve alterada una proteína que es la encargada de regular el intercambio de cloro y sodio en las células. Como resultado, se producen secreciones espesas y viscosas que obstruyen los canales y alteran la función de los órganos donde se localizan (aparato respiratorio, digestivo, reproductor y glándulas sudoríparas).

Asimismo, el Consell ha dado luz verde a la creación de la Academia de Ciencias Veterinarias de la Comunidad Valenciana, una nueva institución científica que reforzará la investigación, la divulgación y el asesoramiento especializado en sanidad animal, salud pública y biodiversidad desde el enfoque One Health.

“Es una apuesta estratégica por el conocimiento y por el papel clave de las ciencias veterinarias en la protección de la salud y del medio natural”, ha subrayado el portavoz, quien ha recordado que la academia no supondrá coste para las arcas públicas.

Aprobada la creación de la Academia de Ciencias Veterinarias de la Comunidad Valenciana

One Health

El objetivo es "dotar al sistema valenciano de ciencia e innovación de una institución académica especializada que impulse el conocimiento veterinario y su transferencia a la sociedad".

La nueva academia, ha valorado el Consell, contribuirá a consolidar un "enfoque integrado" de salud animal, salud humana y salud ambiental, "especialmente relevante" ante retos como las zoonosis, la resistencia antimicrobiana, la seguridad alimentaria, la sanidad de la fauna silvestre y la conservación de la biodiversidad.

En este sentido, han apuntado desde el gobierno autonómico, los informes sectoriales recabados durante la tramitación han valorado "favorablemente" el papel de las ciencias veterinarias en ámbitos de interés público como la protección y el bienestar animal, la prevención y vigilancia epidemiológica, el manejo sanitario de fauna silvestre, así como la acuicultura y las enfermedades de los peces, entre otros campos emergentes de alta relevancia científica y social.