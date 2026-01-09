Digital Corner acata las directrices del Ayuntamiento de Alicante para legalizar Panoramis al margen de la Cámara

Digital Corner, la empresa concesionaria del antiguo centro comercial Panoramis, acata las directrices del Ayuntamiento de Alicante para legalizar el espacio, ahora reconvertido en complejo de oficinas. La mercantil ha registrado en Urbanismo un proyecto de remodelación de casi tres millones de euros con el que, además, se garantiza 15 años de prórroga en la concesión del suelo, con la que contaba desde 2021 y que prolonga la explotación del inmueble hasta septiembre de 2043.

Unos trabajos que resuelven la situación del complejo, pero no las polémicas obras de la nueva sede de la Cámara de Comercio, donde se ha construido (sin licencia para ello y con dinero público) una planta más de lo permitido. La entidad que preside Carlos Baño tendrá que resolver a título particular las irregularidades urbanísticas detectadas por el Consistorio, que ya instó en diciembre a demoler la planta “ilegalizable” del inmueble, si quiere contar el preceptivo permiso municipal que le faculte a utilizarlo.

La idea inicial era que el inmueble estuviera operativo a finales de la primavera del pasado año, pero la propia Cámara paralizó la obras días después de que este medio desvelara que desde un año antes se venían realizando sin licencia.

Acondicionamiento

Según ha podido saber INFORMACIÓN, Digital Corner presentó el pasado 16 de diciembre el "Proyecto de Ejecución del Acondicionamiento del Centro Comercial Panoramis". Un documento en el que se detalla que las obras servirán, principalmente, para legalizar y realizar el acondicionamiento del edificio por un importe situado en torno a los tres millones de euros. La remodelación, en realidad, ya fue acordada con la Autoridad Portuaria en abril de 2021, cuando los trabajos recibieron el visto bueno del Consejo de Administración del Puerto para la modificación sustancial de la concesión a cambio de prorrogarla quince años.

Este último proyecto sustituye a los anteriores para legalizar la situación del complejo, donde se había detectado un exceso de la edificabilidad permitida

Este último proyecto, registrado por la concesionaria hace solo un mes, sustituye a los anteriores para legalizar la situación del complejo, donde se había detectado un exceso de la edificabilidad permitida. Desde Urbanismo, según ha confirmado este diario, se ha iniciado la tramitación del expediente remitiendo una comunicación a la Autoridad Portuaria. En ella se detalla el proyecto presentado por Digital Corner a finales de este pasado año y se pregunta si el documento técnico es el mismo que obra en poder del Puerto. Los técnicos municipales recuerdan que, para poder pronunciarse al respecto, la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante recoge explícitamente que los proyectos deben ser aprobados por parte del Consejo de Administración portuario, con carácter previo a la concesión de licencia por parte del Ayuntamiento. De ahí el interés del Consistorio en saber si la Autoridad Portuaria lo conoce.

Ya en noviembre del pasado año, el gobierno municipal anunció que el Ayuntamiento y la concesionaria del suelo buscaban encaje técnico a las irregularidades urbanísticas detectadas en los antiguos cines Panoramis, tras las obras de la nueva sede de la Cámara de Comercio. Los técnicos municipales y los de Digital Corner S. L., la mercantil responsable, han estado estudiando es este tiempo una solución para resolver el exceso de edificabilidad que se ha llevado a cabo en el antiguo espacio comercial.

Según explicó la portavoz municipal, Cristina Cutanda, el Ayuntamiento se encontraba "trabajando con Digital Corner" para hallar una respuesta técnica al problema urbanístico. "Los técnicos de Urbanismo tienen todo nuestro respaldo, como no podría ser de otra manera, y estamos muy tranquilos", añadió Cutanda.

La solución no salva a la Cámara

El proyecto presentado por Digital Corner no soluciona el problema de la institución que preside Carlos Baño, una actuación de más de tres millones para la que el Consell del ya expresidente Carlos Mazón, que conserva en excedencia su plaza como director gerente en la institución cameral, fijó una subvención a dedo de 1,5 millones.

Las obras para adecuar 4.800 metros cuadrados de los antiguos cines comenzaron en la primavera del año pasado y, ya casi finalizadas, el Ayuntamiento requirió a la Autoridad Portuaria que certificara si los trabajos cumplen con los parámetros de edificación y volumen del Plan Especial del Puerto de Alicante (PEPA).

Urbanismo comunicó a Baño que se había construido una planta "de más" aprovechando la altura de las antiguas salas de proyecciones, y que solo eliminando dicha estructura fuera de ordenación se puede "restituir la legalidad infringida".

Respecto al total del complejo, el Puerto abrió el pasado diciembre un expediente sancionador a Digital Corner tras constatar la existencia de excesos de superficie construida en diferentes espacios del edificio, entre ellos los detectados en la nueva sede de la Cámara.

Fuentes de la Autoridad Portuaria señalaron entonces que, dependiendo de la evolución del expediente, este podría desembocar en una sanción, la pérdida de la prórroga de la concesión o incluso su retirada, posibilidades que se disipan con la presentación del proyecto por el que ahora el Ayuntamiento pregunta al Puerto,

Según un informe de la institución que preside Luis Rodríguez, el problema radicaba en una serie de excesos de superficie localizados en diferentes espacios del edificio respecto a lo contemplado en el proyecto básico de abril de 2021.

Resuelta esta anomalía en la totalidad del complejo, en lo que respecta a la Cámara tiene que ser la entidad la que adopte las medidas que ya le comunicaron los técnicos municipales de Urbanismo, que pasaban por la supresión de la planta construida fuera de ordenación, para legalizar su sede y poder usarla.