El Doctor Balmis de Alicante investiga junto a un hospital de Sevilla cómo reducir la mortalidad por superbacterias

La Unidad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología del Hospital Universitario Doctor Balmis de Alicante lidera, junto al Hospital Valme de Sevilla, un estudio nacional que demuestra el impacto de la aplicación de un paquete de medidas específicas PROA (Programa de Optimización del Uso de Antimicrobianos) en el manejo de la infección por clostridioides difficile.

Esta especie bacteriana es una de las principales causas de diarrea y cólicos asociada a la atención sanitaria. Suele aparecer tras el uso de antibióticos, que alteran la flora intestinal y facilitan la proliferación de esta bacteria. En este sentido, puede provocar desde cuadros leves hasta colitis graves, con riesgo vital, y se caracteriza por una elevada tasa de recurrencia, especialmente en personas mayores, inmunodeprimidas o con enfermedades graves.

Impacto

Su impacto en la salud de los pacientes y en el sistema sanitario es relevante, ya que conlleva ingresos prolongados, reingresos frecuentes y un aumento de la mortalidad; de ahí la importancia de las aportaciones de este estudio en la contribución de la mejora de su abordaje clínico.

La resistencia antimicrobiana constituye una grave amenaza para la salud pública. Hay diversas especies de bacterias que han aprendido los mecanismos que las hacen inmunes a los antibióticos.

El uso indebido de estos fármacos está provocando que haya una creciente cifra de bacterias resistentes responsables de infecciones y de muertes. Entre el 15% y el 18% de las personas que se infectan por este tipo de microbios resistentes a los antibióticos fallece a los 30 días del contagio.

Fallecidos

En España se estima que esta causa más de 4.000 fallecimientos anuales, mientras que en Europa su impacto económico asciende a 1.500 millones de euros en sobrecostes sanitarios. Según las previsiones, para el año 2050 este problema podría superar al cáncer como la principal causa de mortalidad en el mundo.

De hecho, médicos del Dr Balmis realizan trasplantes de heces en personas con diarreas recurrentes producidas por superbacterias resistentes a los antibióticos que alteran el equilibrio de la flora intestinal. Este tipo de intervención se denomina transferencia de microbiota fecal, y consiste en trasplantar heces de un donante sano, generalmente de un familiar, al paciente afectado con el objetivo de restablecer el equilibrio de su flora microbiana. También se investigan sus posibilidades para mejorar el efecto de la inmunoterapia en cáncer

La transferencia se hace mediante colonoscopia con el objetivo de que el intestino del enfermo sea colonizado por las bacterias del donante y su flora intestinal se recupere.

Modelo innovador

Volviendo a la línea de estudio en la que colaboran los hospitales alicantino y sevillano está integrada en una investigación multicéntrica en la que participan 15 hospitales españoles. Se analiza más de 1.400 casos de esta infección en pacientes alicantinos y sevillanos, teniendo como variables principales la recurrencia de la infección, la necesidad de reingreso por recaída y la mortalidad global a los 30 días.

El resultado constata el hecho de que una atención estructurada, coordinada y multidisciplinar reduce de forma significativa las recurrencias, los reingresos hospitalarios y la mortalidad a corto plazo, especialmente en pacientes de mayor riesgo.

Trasplante de heces en el Hospital de Alicante para personas con graves cólicos por superbacterias / Pilar Cortés

El estudio ha sido liderado en Valme por el director de la Unidad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología, Nicolás Merchante, junto al infectólogo Miguel Rodríguez, la participación de la microbióloga Ana Isabel Aller, el seguimiento ambulatorio coordinado por Rocío Herrero desde perfil enfermero entrenado en el seguimiento de estos pacientes y la implicación del equipo PROA Valme.

La investigación se diseñó como un análisis cuasiexperimental antes-después y evaluó más de 1.400 casos de infección por clostridioides difficile a lo largo de tres etapas diferenciadas.

Varias etapas

Un primer periodo histórico sin intervención específica, comprendido entre 2014 y 2017; una fase de transición entre 2018 y 2020, en la que se comenzó a aplicar un programa PROA de carácter fundamentalmente formativo; y un último periodo de intervención, entre 2021 y 2023, tras la implantación de un paquete de medidas específicamente diseñado para el manejo de la infección, en el contexto de la puesta en marcha de un proyecto financiado por el Fondo de Investigación en Salud.

El plan de intervención desarrollado incluyó la actualización de guías clínicas locales; la optimización del diagnóstico con disponibilidad 24 horas y comunicación inmediata de los casos; la valoración sistemática de todos los pacientes por un referente PROA de enfermedades infecciosas; la optimización del tratamiento desde el primer episodio, especialmente en pacientes de alto riesgo; la asistencia conjunta durante el ingreso hospitalario y un seguimiento telefónico protocolizado tras el alta durante seis meses por parte de enfermería.

Resultados positivos en episodios graves o fulminantes Los resultados del estudio mixto de los hospitales de Alicante y Sevilla muestran una disminución significativa de las recurrencias en pacientes inmunodeprimidos, en aquellos con episodios graves o fulminantes y en personas de entre 65 y 79 años. A estos beneficios asistenciales se suma la reducción de forma notable los reingresos hospitalarios y de la mortalidad a 30 días durante el período de intervención.

Efectividad asistencial

Este modelo de atención integral al paciente con infección por clostridioides difficile con perspectiva PROA, implantado en el área sanitaria sur de Sevilla y en el hospital de Alicante, estudiada su efectividad, constituye una iniciativa pionera y el primer modelo de estas características que ha demostrado, con una metodología científica rigurosa, beneficios claros en resultados en salud.

Según Nicolás Merchante, director de la Unidad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología del hospital sevillano y coordinador de Pirasoa (Programa Integral de prevención, control de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria y uso apropiado de los antimicrobianos de Andalucía) "la experiencia confirma que esta especie bacteriana debe formar parte del trabajo diario de los equipos PROA, ya que intervenciones estructuradas como esta pueden traducirse en una mejora sustancial de la seguridad y la calidad asistencial".

Con esta investigación, tanto el Hospital de Alicante como el Hospital Universitario de Valme refuerzan su papel como centros de referencia en optimización del uso de antimicrobianos a través de una intensa actividad científica que incluye la elaboración de guías clínicas, sesiones formativas y su participación en redes, congresos nacionales e internacionales en el ámbito de las enfermedades infecciosas y el uso responsable de antibióticos.