¿Con qué frecuencia baldean tu barrio en Alicante? Este es el mapa de la limpieza

El servicio de baldeo nocturno (limpieza de espacios públicos con agua a presión) es uno de los más demandados por los ciudadanos y, a su vez, de los más criticados cuando no se lleva a cabo de forma habitual. Pero, ¿con qué frecuencia se ejecutan estos trabajos? La respuesta varía en función del barrio.

Entre la documentación que el Ayuntamiento de Alicante ha recopilado de cara a la próxima reunión de la Comisión de Limpieza, prevista para el próximo jueves, 15 de enero, se encuentran los mapas de baldeo. Archivos que recogen, al detalle, qué recorrido sigue cada uno de los equipos de limpieza y con qué frecuencia se presta este servicio en las distintas áreas de la ciudad.

Mapa de la limpieza en Alicante: ¿cuántas veces se baldean las calles de mi barrio? / Ayuntamiento de Alicante

En este sentido, destacan zonas como el turístico Casco Antiguo, donde el baldeo se lleva a cabo todos los días de la semana. En el espacio comprendido entre la Rambla, la avenida Jaime II (prolongación de Alfonso el Sabio), el parque de La Ereta y las calles Altamira y Jorge Juan (junto a la plaza del Ayuntamiento) los operarios limpian con agua a presión de lunes a domingo.

Dos días semanales

En el resto de la ciudad, predomina una frecuencia nocturna de dos días por semana, distintos para cada una de las áreas. Es el caso de la propia Rambla, y las calles al sur del Consistorio, hasta la biblioteca Azorín; la avenida de Alfonso el Sabio; los alrededores de la calle Castaños; o el entorno de Gabriel Miró, donde los empleados de la limpieza ejecutan los baldeos jueves y domingos.

Una de las rutas de baldeo del servicio de Limpieza. / INFORMACIÓN

También se limpia con agua a presión en dos turnos semanales en zonas como el espacio entre la Plaza de Toros y el Mercado Central (lunes y viernes); las manzanas entre Pintor Aparicio y Óscar Esplá (martes y sábado); las que se encuentran delimitadas por la avenida Maisonnave y la calle Italia (martes y sábado) o las calles de San Vicente y Calderón de la Barca (lunes y viernes). No obstante, algunas de estas zonas se refuerzan en otras jornadas al verse afectadas por diferentes rutas.

Al norte de la avenida de Benito Pérez Galdós, y hasta la de Alcoy, el baldeo se produce cinco días a la semana: de lunes a viernes. Los mismos que en el barrio de Benalúa, entre la avenida de Aguilera y la del Catedrático Soler; o en las principales calles del barrio de San Gabriel. También en Princesa Mercedes, Doctor Rico, Ronda del Castillo o los alrededores de la calle Cefeo, en La Florida.

Otra de las rutas de baldeo del servicio de Limpieza. / INFORMACIÓN

Del mismo modo, se baldea cinco días a la semana en otras zonas fuera del Centro como los PAU 1 y 2; Los Ángeles; el entorno de Isla de Corfú y Doctor Jiménez Díaz; o las avenidas de Gastón Castelló y Alonso Cano.

En otros sectores, como los alrededores de la plaza de los Luceros; el eje de General Marvá, Federico Soto y Gadea; la avenida Pérez Galdós; o las de Loring y Eusebio Sempere; el servicio de baldeo se realiza en turnos diferentes. Uno de los equipos repasa la zona únicamente un día a la semana (los jueves); mientras otras brigadas acuden hasta dos días más.

En total, casi 80 rutas distintas por toda la ciudad en las que la frecuencia varía entre las menos "agraciadas", que reciben doce baldeos al año, y las más limpias: con cifras que superan los cien baldeos anuales y, en algunos casos puntuales, llegan a los 298 y los 363.