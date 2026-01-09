La Generalitat anuncia la adjudicación de 90 casas en Rabasa, en Alicante, 13 de ellas públicas

Continúa el desarrollo del Plan Vive en Alicante. Según ha anunciado la Conselleria de Vivienda y Vicepresidencia Primera de la Generalitat, la institución autonómica ha adjudicado la construcción de un total de 90 inmuebles en el barrio alicantino de Rabasa. 13 de estos hogares pasarán a formar parte del parque público de la Generalitat para destinarlas a alquiler asequible. Eso será posible, según afirman desde el Consell, gracias al “sistema de permuta” establecido para intercambiar suelo público a cambio de obra.

En este caso concreto, la conselleria que lidera Susana Camarero licitó siete lotes de parcelas, todas de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA). La mercantil Albaluz Desarrollos Urbanos SL, con sede en Albacete, ha sido la adjudicataria de cuatro de estos lotes.

El primero incluye 16 viviendas en la calle Jacinto Verdaguer, dos de las cuales se entregarán a la Generalitat. El segundo incluirá 15 casas en la calle Ponde de León, de las cuales dos también se cederán a la administración autonómica. En cuanto al lote 3, cuenta con una parcela en Ponce de León con 11 viviendas, y dos de ellas pasarán al parque público. El lote 5, con una parcela en la calle Vasco de León, supondrá la construcción de 21 viviendas y la entrega de tres inmuebles. Y el lote 6, entre las calles Ponce de León y tubería, contempla 27 viviendas y la entrega de cuatro de ellas a la Generalitat.

Los lotes 4 y 7 han quedado desiertos y la EVHA tiene prevista su próxima adjudicación, según explican desde el Consell. El valor total de las adjudicaciones suma 2.124.622,64 euros sin contar impuestos, que se excluyen en el pliego de condiciones. Esta cifra duplica la que se establecía en el presupuesto base de licitación de los cinco lotes adjudicados, que sumaba 1.090.209 euros. Según el contrato de adjudicación, el plazo de ejecución de los trabajos es de 36 meses "como máximo, desde la obtención de licencia de obra".

Más actuaciones en Rabasa

No es el primer anuncio que el Consell hace sobre la promoción de vivienda pública en el barrio de Rabasa. En abril de 2025 el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, visitó la zona para anunciar el inicio de 34 viviendas adosadas de protección pública previstas para “alquiler asequible” con un precio de 580 euros mensuales tras una inversión pública de 2,8 millones de euros.

El pasado viernes la vicepresidenta primera, Susana Camarero, acudió al barrio en un acto desmarcado de su agenda pública para seguir de cerca las obras que se están llevando a cabo. Las nuevas 90 viviendas adjudicadas en Rabasa, según el Consell, serán también "unifamiliares”, con una planta inferior para garaje, un salón-comedor-cocina y un aseo, además de dormitorios, baño y aseo en la parte superior exceptuando el caso de las viviendas adaptadas, que tendrán el dormitorio en la planta baja.

Cifras en la provincia

La Generalitat se ha comprometido con el “impulso a la construcción” de 10.000 viviendas de protección pública en esta legislatura en toda la Comunidad. Según ha expresado Camarero, el Plan Vive se está desarrollando “a buen ritmo” y en la ciudad de Alicante asegura que tiene “en marcha” más de 700 viviendas de protección pública “en distintos procesos de desarrollo”.

De ellas, según los datos trasladados desde el Consell, 431 viviendas estarían en licitación, 200 adjudicadas y 70 en construcción. En el conjunto de la provincia, también según el ejecutivo autonómico, el compromiso es construir 3.000 viviendas protegidas, de las cuales 929 estarían en construcción.