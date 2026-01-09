La Generalitat creará un protocolo para el uso de drones de los servicios de emergencias

La Generalitat impulsa la creación de un protocolo de movilización de las unidades de drones de los distintos servicios de emergencias valencianos en todo el ámbito autonómico con el objetivo de coordinar la utilización de estas aeronaves no tripuladas en función de las necesidades de cada momento, las capacidades de cada unidad y con independencia del organismo que solicite su activación.

Así se ha abordado en un encuentro organizado por la Conselleria de Emergencias con los responsables de los equipos de drones de los Bomberos Forestales de la Generalitat, la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Valenciana y los seis servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de Alicante, Castellón y Valencia en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, según recoge la Administración en un comunicado.

En la reunión se ha tratado la creación de una mesa técnica específica para poner en común las capacidades que tiene cada organismo en materia de drones, así como para avanzar en la creación de un catálogo que recoja y concrete los recursos movilizables de apoyo a emergencias con las que cuentan los distintos servicios.

Despliegue con agilidad

Al respecto, el director general de Innovación en Emergencias, Raúl Quílez, ha señalado que el objetivo es "avanzar en la coordinación y optimizar los recursos", de manera que los drones puedan ser trasladados "con agilidad y utilizados allá donde lo requiera la emergencia, con independencia de a qué servicio estén adscritos y de dónde se ubique la emergencia".

Esta iniciativa, ha agregado, "no solo tiene que ver con capacidades tecnológicas u operativas, también se centra en la creación de un grupo de personas expertas en el manejo de drones y coordinación de medios aéreos que, procedentes de diferentes organismos, se integren en un sistema de trabajo normalizado".

"Se trata de que, bajo la coordinación de Emergencias Comunidad Valenciana, permita ofrecer las capacidades de todos los organismos allí donde sean requeridas bajo un sistema de organización y coordinación normalizado", ha explicado.

Tras el encuentro, en el que han participado los tres consorcios provinciales de bomberos y los servicios de bomberos municipales de Alicante, Castellón y Valencia, ha indicado que también se ha abordado la incorporación de nueva tecnología a las emergencias, así como la detección de las necesidades en materia de procedimientos de trabajo, formación o equipamiento.

Y ha destacado que la Unidad de Análisis de Riesgos de Emergencias de la Generalitat "está participando en el desarrollo de una plataforma tecnológica que permite el control del espacio aéreo en el empleo de drones en emergencias, así como su adaptación a la coordinación aérea tripulada en incendios forestales y otras emergencias, iniciativa pionera de la Comunidad a nivel nacional".