El gobierno de Barcala consideraba "preciso" el guion de las visitas a los refugios de la Guerra Civil que ahora cambiará por exigencia de Vox

El gobierno municipal de Luis Barcala ha pasado, en solo dos meses, de considerar "preciso" el guion de las visitas a los refugios antiaéreos de la Guerra Civil, a revisar su contenido por exigencia de Vox. Durante el proceso de adjudicación del contrato, que permanece paralizado desde noviembre, los técnicos otorgaron 24 de 25 puntos posibles a la propuesta de la Asociación de Guías Oficiales de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, el ejecutivo popular considera ahora que es preciso modificar el "guion" de las visitas, en una nueva cesión a la formación de ultraderecha.

De acuerdo con los expedientes del contrato, listo para adjudicar a la espera de que el ejecutivo decida su aprobación en Junta de Gobierno, los funcionarios valoraron positivamente diferentes aspectos de la propuesta planteada por los Guías Oficiales. En este caso, le otorgaron 4 puntos (de un máximo de 4,16) en todos los aspectos evaluables: el orden de la exposición, el diseño de la visita, la variedad de contenidos, el público al que se dirige, contenido histórico y arquitectónico y conceptos y datos. Superando a la segunda clasificada del concurso, Tramuntana,

La valoración técnica aprecia que el aspecto histórico presentado por la asociación era "preciso y diversificado" además de que "integra contexto bélico, arquitectónico y social", junto con "anécdotas y referencias orales".

La represión "de los dos bandos"

Pese a dichas consideraciones, según ha señalado la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, esta misma semana, el ejecutivo de Luis Barcala ya está trabajando en cumplir dicho pacto: "Se va a revisar y se va a trabajar con la empresa en lo que se va a contar: la realidad de esos refugios".

De acuerdo con la edil ultra, la compañía responsable del contrato (la Asociación de Guías Oficiales de Turismo de la Comunidad Valenciana) ya sabe "cuál es el guion que tiene que seguir" y "qué es lo que se quiere que se cuente en esos refugios". No obstante, la concejala declinó dar más detalles al respecto y dejó las explicaciones en manos de la concejala de Cultura.

Minutos después, la edil del área, Nayma Beldjilali, rechazaba hacer valoraciones al respecto, excusándose en que ya dijo "lo que tenía que decir" en el pleno municipal, cuando el PSOE preguntó precisamente por este acuerdo con Vox. En aquel momento, la concejala popular manifestó que "los contenidos serán los que tienen que ser". Beldjilali añadió que los criterios estarán "basados siempre en la realidad de la historia". Al respecto, la responsable de Cultura manifestó que "no se puede contar la Guerra Civil hacia la izquierda o a la derecha", por lo que la información de las visitas guiadas hablará sobre la construcción de los refugios, pero "deberá también explicarse tanto la represión por parte del bando republicano como la del bando franquista".

Críticas del PSOE

La revisión del contenido, especialmente después de que los técnicos lo valoraran positivamente, ha indignado al PSOE. Para su portavoz, Ana Barceló, "lo que está ocurriendo con las visitas guiadas a los refugios antiaéreos de Alicante es grave desde el punto de vista institucional, cultural y democrático", puesto que "la memoria democrática no se negocia en un despacho".

La edil socialista ha criticado que se haya "paralizado un contrato público ya listo para adjudicarse porque Vox exige intervenir en el contenido histórico de las visitas" a los búnkeres. "Hablamos de qué se puede y qué no se puede contar sobre la Guerra Civil, no se puede contar a la carta", ha añadido.

Barceló sostiene que "aceptar negociar el guion con Vox supone politizar la memoria histórica y abrir la puerta a una reinterpretación interesada del pasado", al mismo tiempo que defiende que "los refugios no son un recurso turístico cualquiera", sino "espacios de memoria, vinculados a bombardeos sobre población civil y a la protección de miles de alicantinas y alicantinos".

En la misma línea, la portavoz del PSOE ha argumentado que "la historia no se 'equilibra', como dice Vox, para contentar a nadie e imponer una lectura que diluya responsabilidades y equipare represiones sin contexto ni consenso histórico".