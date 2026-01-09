El nuevo Somni de Alicante: unas obras esperanzadoras que nacen pequeñas

Los trabajos previos para levantar el nuevo colegio de educación especial El Somni, tras cinco años de retraso, han comenzado. La empresa ha iniciado labores de topografía tras vallar el solar durante las navidades y ha rebajado este viernes los bordillos de las aceras para que puedan entrar las máquinas. El esperado arranque de las obras ha sido recibido por las familias de los alumnos de este centro de Alicante como un rayo de esperanza tras su infatigable lucha.

La reivindicada infraestructura, que tendrá que construirse en un plazo de 22 meses, permitirá sacar a sus cien escolares de los barracones en los que se encuentran desde hace ocho años y, lo más importante, los alejará del ruido al que se exponen cada día por la falta de aislamiento de las actuales instalaciones, convertido en una pesadilla para los alumnos con discapacidad, en especial, para los que sufren autismo, que son una amplía mayoría. A ello se suma que sus alumnos, de 14 a 24 años, acuden a unas dependencias que en su día fueron un colegio y que no están adaptadas a sus necesidades.

"Estamos esperanzados y confiamos en que por fin las obras se pongan en marcha para contar con un centro digno para nuestros hijos", asegura Eloisa Martínez, presidenta del Asociación de Padres de Alumnos (Ampa). La evolución de los trabajos tiene a muchos progenitores vigilantes, después de haber tenido que lidiar con sucesivas demoras desde que en 2020 el anterior Consell firmó la delegación de competencias con el Ayuntamiento para ejecutar el nuevo colegio a través del Plan Edificant. De hecho, el consejo escolar del centro ha activado una comisión de seguimiento de las obras.

Sin embargo, las nuevas instalaciones, que tendrán 12 unidades docentes y 106 puestos escolares, nacerán pequeñas. Y es que, actualmente el colegio ya cuenta con 110 alumnos, según la presidenta del Ampa, por lo que el espacio proyectado será insuficiente si continúan aumentando, como consecuencia de la matrícula sobrevenida, que tiene en Alicante una incidencia muy grande por la migración.

Un operario prepara los bordillos para la entrada de las máquinas en el solar del nuevo CCEE El Somni / Jose Navarro

La importancia de un médico

Los padres de estos adolescentes también se enfrentan a otras preocupaciones. Demandan más recursos educativos y sanitarios para alumnos con discapacidades severas, porque sostienen que los actuales son insuficientes, según Martínez. El centro cuenta con una enfermera, pero las familias advierten de la importancia de contar con personal médico, de que exista una comunicación más directa entre las consellerias de Sanidad y Educación y de que los profesionales del transporte escolar estén lo suficientemente formados para atender a sus hijos en caso de sufrir alguna crisis en el trayecto de casa al colegio o a la inversa.

Con todo, ahora tienen la vista puesta en que los plazos se cumplan para que las nuevas instalaciones sean una realidad a finales de 2027 en una parcela cedida por el Ayuntamiento, que está situada entre la avenida Isla de Corfú y el PAU 2, de 10.483 metros cuadrados.

Recreación del futuro CEE El Somni. / CrystalZoo

Un patio y salas asistenciales

El nuevo CEE El Somni se desarrolla en una planta de forma cuadrada con un patio central que permite la circulación y que todos los espacios tengan ventilación e iluminación natural. El resto de la parcela corresponde a urbanización exterior. En el centro del cuadrado se sitúa el patio interior abierto, alrededor del cual se desarrolla del programa del colegio.

Además de las aulas especializadas y adaptadas, el nuevo centro contará con despacho de dirección y de jefatura de estudios, secretaría, sala de personal del centro, biblioteca, enfermería, salas de rehabilitación, de logopedia y de estimulación sensorial, consultas, sala de visitas, sala del AMPA, conserjería, comedor, sala de usos múltiples, despachos de psicopedagogo y trabajador social.