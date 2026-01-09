Esto es lo que opinan los directores de los colegios sobre el decreto de convivencia

La falta de diálogo para la elaboración del nuevo decreto de convivencia que ha diseñado la Conselleria de Educación para tratar de poner freno al incesante aumento de conflictos en las aulas ha vuelto a desatar las críticas de los directores de los colegios.

A pesar de que los equipos directivos son los que tienen que activar los protocolos cuando se registran casos de acoso escolar en sus centros, lamentan que la Administración autonómica les ha ignorado para poner en marcha el reglamento que ha entrado en vigor esta semana. No es la única pega que ponen, también echan en falta más concreción en las medidas preventivas y alertan de un "frenazo" en coeducación y en el fomento de la igualdad de género.

Desde la Asociación de Directores de Infantil y Primaria de la Comunidad Valenciana (Adep PV), que reconocen que cualquier plan que vele por la convivencia en las aulas siempre es bien recibido, sostienen que antes de la aprobación de la normativa, que se hizo efectiva el 17 de diciembre, aunque llevaba trabajándose durante más de un año, la consellera, Carmen Ortí, que tomó posesión el día 3, hubiera tenido tiempo de consultarles sobre el borrador para que pudieran realizar alguna aportación.

No es la primera vez que este colectivo se queja de ser ninguneado por parte del departamento autonómico, gestionado hasta el mes pasado por José Antonio Rovira, al que han venido acusando de haber roto las relaciones con las asociacioness, una postura que la nueva consellera se ha propuesto revertir exhibiendo "mano tendida" y citando a los sindicatos y a los directores nada más arrancar el año.

Los estudiantes se manifiestan en Alicante contra el bullying / HÉCTOR FUENTES

Protocolo sancionador

Los responsables de los centros educativos han reconocido que el nuevo plan del Consell marca de manera muy clara las sanciones a las que se enfrentan los alumnos por malas conductas, insultos o agresiones a otros compañeros o docentes. Sin embargo, advierten de que los colegios necesitan un decreto enfocado a la prevención para evitar que los conflictos se disparen cuando los alumnos llegan a los institutos, que es donde se concentran los problemas.

También ponen el acento en la importancia de contar con herramientas precisas para trabajar en contra de las "violencias invisibilizadas", como es el machismo, y la violencia de género, porque sostienen que el nuevo decreto pone en el mismo nivel el bienestar emocional con la igualdad de género o la coeducación. En esta línea, la presidenta de Adep-PV, Isabel Moreno, lamente que hayan quedado diluidos esos aspectos en la nueva normativa.

En este sentido, una de las primeras críticas que recibió el plan autonómico nada más conocerse fue la eliminación del observatorio de la igualdad creado durante el Consell del Botànic cuya finalidad era "favorecer la igualdad y la convivencia escolar, orientar la comunidad educativa, hacer propuestas, planificar y coordinar las intervenciones necesarias para fomentar la igualdad y la convivencia, y promover la prevención de la violencia y la resolución pacífica de los conflictos en el entorno escolar".