Pediatras de Alicante aconsejan la vacunación de los niños contra la hepatitis A

Pediatras de la provincia de Alicante recomiendan la vacunación de los niños contra la hepatitis A, sumándose a la petición del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. El calendario vacunal de la Comunidad Valenciana no incluye actualmente esta vacuna.

La recomendación se basa en un aumento progresivo de casos de hepatitis A, atribuido a la baja inmunidad poblacional, según explica Carolina Torres, presidenta de la Asociación Provincial de Alicante de Pediatría Extrahospitalaria (Apepa) y pediatra en un centro de salud de la ciudad de Alicante.

La médico explica que los niños pequeños suelen ser asintomáticos pero transmiten el virus, mientras que los mayores tienen mayor riesgo de enfermedad grave. "Hay un repunte de casos en todas las comunidades, por eso se aconseja como la mejor estrategia la vacunación universal infantil para generar la inmunidad". En 2024, hasta la semana 46 (último dato conocido), se notificaron casi 900 casos en España, duplicándose los contagios respecto al año anterior.

La estrategia recomendada es la vacunación universal infantil, con una dosis entre los 12 y 15 meses, y otra de rescate para adolescentes sanos no vacunados previamente.

Niños sanos

Torres indica que el Comité Asesor de Vacunas, grupo de trabajo referente a nivel nacional en vacunas para todos los pediatras, ha incorporado esta nueva recomendación de vacunar a todos los niños sanos frente a la hepatitis A.

"Ellos se basan esta recomendación de la hepatitis A en que se cada vez se están registrando más casos. Ha habido un aumento progresivo de la infección y el motivo es porque no hay una inmunidad y el virus ha circulado de forma de forma natural. Al no tener inmunidad, se es más susceptible a la infección y la transmisión".

La mayoría de los niños pequeños que puedan contraer esta enfermedad son asintomáticos, sobre todo por debajo de los 6 años "pero sí que pueden transmitirlo y conforme se contrae la hepatitis más mayor, hay más riesgo de que sea grave". En las infecciones que se dan en niños menores de seis años, únicamente el 10% de los afectados tiene síntomas, lo que hace que el 90% restante pase desapercibido aunque tienen capacidad de contagiar a otras personas. Una situación que se quiere corregir con la vacunación que plantean estos profesionales de la medicina.

Un 100 % más

La recomendación de la vacuna obedece a que el colectivo entiende que la prevención a través de la vacunación universal infantil es la mejor estrategia para generar la inmunidad. Parte del responsable del comité, el pediatra murciano Antonio Iofrío, que reconoce que "se ha registrado un aumento muy importante de casos de hepatitis A en 2024, principalmente entre varones adultos-jóvenes", un incremento que ha llegado a ser del 106% respecto a 2023.

En la misma línea, el pediatra Francisco Sánchez, que trabaja en el Hospital General de Alicante, apoya las recomendaciones del comité de vacunas de la Asociación Española de Pediatría aunque tiene dudas de que finalmente las comunidades autónomas aprueben la inmunización contra la hepatitis A de forma generalizada.

Brotes específicos

En este sentido, recuerda que la vacunación selectiva cuando se produce un brote específico sí se realiza y funciona. "Cuando hay casos por aguas contaminadas o en una guardería que ha tenido un brote de hepatitis A, Salud Pública hace una vacunación selectiva de todos aquellos niños que puedan estar en contacto o en la zona de riesgo, etcétera. Eso ya se viene haciendo hace muchos años, y funciona muy bien".

Por su parte, el pediatra del Hospital de Sant Joan Martín Ferrando recuerda que la vacunación contra esta patología no forma parte del calendario vacunal de la Conselleria de Sanidad.

La Asociación Española de Pediatría plantea, en cualquier caso, la introducción de la vacuna de la hepatitis A para bebés de entre 12 y 15 meses; la ampliación de la vacunación contra la gripe para que cubra la franja que va de los 6 meses a los 17 años de edad; y la elaboración de un calendario de vacunación infantil único para acabar con las diferencias que existen entre territorios.