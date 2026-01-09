El Puerto de Alicante pide al Ayuntamiento que aclare si debe aprobar de nuevo el proyecto de reforma de Panoramis

El Puerto de Alicante está a la espera de que el Ayuntamiento le indique si tiene que aprobar el proyecto presentado para legalizar Panoramis, despues de que en 2021 ya diese luz verde a la remodelación. Ha sido después de certificar que, efectivamente, la propuesta que obra en su poder es la misma que la concesionaria del antiguo centro comercial, Digital Corner, depositó en el Consistorio tres días antes. Todo ello en un proceso en el que la empresa ha acatado las directrices municipales para regularizar la situación del inmueble, aunque, eso sí, al margen de las polémicas obras de la nueva sede de la Cámara de Comercio.

Tal y como ha anticipado este diario, Digital Corner, la empresa concesionaria del antiguo centro comercial Panoramis, ha registrado en el departamento municipal de Urbanismo un proyecto de remodelación de casi tres millones de euros para legalizar el espacio, todo después de acatar las instrucciones del propio Ayuntamiento en este sentido. Con esta iniciativa, asimismo, trata de garantizarse 15 años de prórroga en la concesión del suelo, con la que contaba desde 2021 y que prolonga la explotación del inmueble hasta septiembre de 2043.

Vista general del antiguo centro comercial de Panoramis, donse se han detectado excesos constructivos. / ALEX DOMINGUEZ

La actuación planteada, con todo, elimina las anomalías detectadas por los técnicos municipales en la que respecta a excesos constructivos en el centro comercial, pero no la situación de la nueva sede de la Cámara de Comercio, donde se ha construido sin licencia y con dinero público una planta más de lo permitido. En este sentido, tendrá que ser la entidad presidida por Carlos Baño la que resuelva por su cuenta las irregularidades detectadas por el Consistorio, que ya en diciembre instó a demoler la planta en cuestión al considerarla ilegalizable.

Al margen de ello, y con la finalidad de avanzar en la regularización de Panoramis, el departamento municipal de Urbanismo dirigió una comunicación a la Autoridad Portuaria, preguntando si el proyecto presentado en el Ayuntamiento por Digital Corner es el mismo que obra en poder del Puerto. Todo ello debido a que los técnicos del Consistorio recuerdan que, para poder pronunciarse respecto a la reforma, la ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante recoge explícitamente que los proyectos deben ser aprobados por parte del Consejo de Administración portuario, con carácter previo a la concesión de licencia por parte del Ayuntamiento.

La sede de la Cámara de Comercio, que tendrá que legalizarse al margen. / EUROPA PRESS

Pues bien, el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez, ha señalado a este diario que, efectivamente, el proyecto que tiene el Puerto es el mismo que tiene el Ayuntamiento, y que fue presentado el día 19 de diciembre, tres días después de que llegara al Consistorio. Rodríguez, asimismo, ha destacado que es un documento distinto al que se aprobó en 2021, cuando los trabajos de remodelación recibieron el visto bueno por parte del Consejo de Administración.

Lo que está esperando ahora el Puerto son las instrucciones municipales en el sentido de si tienen que aprobar el nuevo proyecto. "No sabemos si servirá la aprobación que ya se realizó en su momento, o si tenemos que volver a realizar ese trámite", ha explicado Rodríguez.

Concesión

El presidente de la Autoridad Portuaria, asimismo, ha destacado que también se encuentran a la espera de la decisión que adopte el propio Ayuntamiento con relación al otorgamiento de la licencia a Digital Corner. En este sentido, ha dejado claro que, en el caso de que la resolución sea negativa, el Puerto iniciaría un expediente de caducidad de la concesión de la que disfruta la empresa.

Todo ello acontece mientras la propia Autoridad Portuaria sigue tramitando el expediente sancionador iniciado contra Digital Corner, después de que un informe constatara la existencia de los excesos de superficie construida en diferentes espacios del inmueble de Panoramis. El proceso tendrá que seguir su curso, aunque dependiendo de su evolución, podría desembocar en una sanción pecuniaria, cuyo importe no se ha concretado.

En lo que respecta a la situación en la que quada la sede de la Cámara de Alicante, el proyecto presentado por Digital Corner no soluciona el problema de la institución presidida por Carlos Baño. Las obras para adecuar 4.800 metros cuadrados de los anbtiguos cines arrancaron en la primavera del año pasado y, ya casi finalizadas, el Consistorio reclamó a la Autoridad Portuaria que certificara si los trabajos realizados cumplían con los parámetros de edificación y volumen del Plan Especial del Puerto de Alicante.

El departamento de Urbanismo comunicó a la insttución cameral que se había construido una planta de más, y que solo demoliendo esta estructura se podría restituir la legalidad.