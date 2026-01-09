Ya puedes registrarte en el Salón Internacional de Orientación del Liceo francés del 16 de enero

La XXª edición del Salón Internacional de Estudios Superiores del Liceo francés de Alicante abrirá sus puertas el viernes 16 de enero con casi 40 universidades y escuelas superiores, públicas y privadas, del ámbito nacional e internacional. Este evento, abierto al público de 12ha 14h, se ha consolidado como una cita imprescindible para los jóvenes que desean conocer las opciones académicas y profesionales a su alcance.

Atento a la evolución del mercado laboral y a las nuevas profesiones, el Salón se actualiza cada año para ofrecer una orientación alineada con las demandas actuales.

Durante la jornada, alumnos, familias y docentes podrán visitar los distintos stands informativos, descubrir titulaciones y planes de estudio, resolver dudas, informarse sobre becas y programasinternacionales, conocer plazos y modalidades de inscripción e incluso realizar entrevistas con representantes de los centros participantes.

Una puerta de acceso a las universidades más prestigiosas del mundo

Cada año, el Salón Internacional de Estudios Superiores recibe a cientos de estudiantes, familias y orientadores, interesados en conocer de primera mano la oferta educativa de universidades y escuelas de renombre.

Cerca de 40 instituciones, entre universidades locales, nacionales e internacionales, participan en el evento de orientación más relevante de la provincia. Los asistentes podrán descubrir una amplia oferta educativa y contactar directamente con centros de países como Francia, Suiza, Canadá o los Países Bajos, entre otros.

Recuerda: el viernes 16 de enero de 2026, de 12h a 14h, en el Polideportivo del Liceo francés de Alicante, en El Campello (Alicante). Los asistentes deberán presentar el DNI en la entrada del recinto. Acceso por la Calle Alcalde José Poveda.

La entrada es gratuita, previa inscripción en este enlace .

Dos décadas orientando a los jóvenes hacia su futuro profesional

El Salón Internacional de Estudios Superiores del LFIA celebra su 20º aniversario, consolidándose como un referente en orientación para estudiantes de secundaria y bachillerato de Alicante y de toda la Comunidad Valenciana.

Este evento se enmarca dentro de un exhaustivo programa de orientación que el Liceo ofrece a sus alumnos durante toda su escolaridad, con especial hincapié en secundaria y bachillerato.

El LFIA apuesta por un acompañamiento individualizado, guiando a cada estudiante en la construcción de su proyecto académico y profesional. Durante su trayectoria escolar, los alumnos participan en talleres, conferencias, visitas a universidades y empresas, estancias profesionales y reciben apoyo para preparar los exámenes y las entrevistasde acceso a la enseñanza superior.

Un proceso que les permite tomar decisiones con seguridad y confianza, orientando su futuro profesional de manera informada.