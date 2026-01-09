La borrasca Goretti activa el aviso amarillo por viento de poniente en el interior norte de Alicante

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET ) ha establecido alerta amarilla por rachas de viento desde las 7.00 horas de la mañana hasta primera hora de la tarde en el interior norte de la provincia. Si bien el aviso es de riesgo bajo, hay que estar alerta y conviene tomar precauciones. Según Protección Civil de Alcoy, en alerta amarilla por viento conviene cerrar las ventanas así como alejarse de árboles y asegurar objetos, evitar actividades al aire libre si sopla fuerte, conducir con prudencia y proteger a tus mascotas. La borrasca Goretti llega así también a la provincia de Alicante, aunque con mucha menor incidencia en comparación con el norte de la Península, Francia y Reino Unido, donde la lluvia, el viento y el fuerte oleaje serán más fuertes.

El tiempo en Alicante

Día seco y bastante luminoso, con cielo poco nuboso y alguna nube alta pasando sin consecuencias que ha dado como resultado un amanecer con candilazo. Lo más destacado en cuanto a efectos meteorológicos adversos será el poniente, que se deja notar con viento moderado a fuerte (en torno a 25–35 km/h) y rachas de hasta 60 km/h, especialmente en las horas centrales, así que sensación algo más fresca pese al ambiente suave. En temperaturas, margen agradable: mínima 10°C y máxima 18°C.

Candilazo en Alicante. / INFORMACIÓN

El tiempo en Elche

Jornada estable y sin sobresaltos, con poco nuboso y apenas alguna nube alta. El viento soplará del oeste, con rachas de hasta 45 km/h que pueden hacerse notar a primera hora y en zonas abiertas, y luego tenderá a ir a menos. Termómetros contenidos pero llevaderos: 9°C de mínima y 17°C de máxima.

El tiempo en Benidorm

En la costa, tiempo seco y de poco nuboso, con una jornada bastante cómoda si no fuera por el viento. El viento soplará moderado, rondando 30 km/h, y con rachas de hasta 50 km/h, más molestas en paseos marítimos y puntos expuestos de la Marina Baixa. Aun así, temperaturas templadas: 11°C de mínima y 17°C de máxima.

El tiempo en Elda

Día de interior con cielo poco nuboso y ambiente muy marcado por el viento: el viento entra con fuerza, con valores sostenidos alrededor de 40 km/h y rachas que pueden alcanzar 55 km/h, sobre todo desde media mañana. Con ese escenario, la sensación térmica bajará en los momentos más ventosos, aunque el termómetro suba algo: 7°C de mínima y 14°C de máxima.

El tiempo en Torrevieja

Jornada tranquila y seca, alternando despejado y poco nuboso, con alguna nube alta al final del día. Sopla poniente con moderación, sobre 25 km/h, y rachas de hasta 40 km/h, que, como en Benidorm, se harán notar en las zonas más expuestas al litoral. Temperaturas muy agradables para la época: 11°C de mínima y 18°C de máxima.

El tiempo en Orihuela

Tiempo estable, con poco nuboso y nubes altas intermitentes, y probabilidad de lluvia prácticamente nula. Eso sí, el viento será protagonista, como en el resto de la provincia, soplando en torno a 30 km/h y con rachas de hasta 50 km/h. En temperaturas, buen recorrido: 8°C de mínima y 17°C de máxima.

El tiempo en Alcoy

Amanecer con nubes altas y evolución a poco nuboso, sin precipitaciones, pero con un ambiente claramente más áspero por el viento. En Alcoy está activado el aviso amarillo por vientos de hasta 80 km/h de máxima entre las 7.00 horas y las 15.00 de este viernes, lo que hará que el frío se note más en las horas tempranas y en cotas expuestas. Temperaturas frescas: 6°C de mínima y 13°C de máxima.

El tiempo en Dénia

Día seco y luminoso, con poco nuboso y ratos de nubes altas sin mayor recorrido. El viento será moderado, alrededor de 20 km/h, pero con rachas que pueden subir a 45 km/h, especialmente en el litoral. Temperaturas suaves para enero, con 9°C de mínima y 18°C de máxima, dejando una tarde muy agradable.