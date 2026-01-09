Toni Cabot, sobre el cierre de FNAC Alicante: "Será difícil pasar por la avenida de la Estación y no echar de menos ese entrañable rincón"

La noticia corrió como un relámpago y dejó una pregunta flotando en el ambiente, casi imposible de creer: "¿Va a cerrar la Fnac?". Fue la reacción inmediata en la redacción de INFORMACIÓN, según relata su director, Toni Cabot, en un videoanálisis que ha puesto palabras a una sensación compartida por muchos alicantinos: el final de una etapa que parecía inseparable del paisaje urbano y sentimental de la ciudad.

Tras 25 años de actividad, la Fnac situada en el entorno de Boulevard Plaza, junto a la avenida de la Estación, prepara su cierre. Un desenlace que marca el adiós a uno de los espacios comerciales más identificados con la cultura —libros, música y tecnología— en el corazón de Alicante, y que también simboliza el giro de época en los hábitos de consumo y en la configuración del centro urbano.

Un cierre por contrato y falta de consenso

El motivo es estrictamente contractual, pero sus consecuencias trascienden el papel. La cadena francesa, propietaria del negocio, ve vencido su contrato de arrendamiento y se ha encontrado con la falta de consenso necesaria para renovarlo. El resultado: la tienda no continuará en el lugar que ocupaba desde finales desde el inicio de este siglo y el espacio ya tiene nuevo destino.

El local será reconvertido en un gimnasio de la franquicia Fitness Park, una marca que en los últimos años ha crecido con rapidez en el mercado español y cuya expansión refleja el auge de un nuevo tipo de consumo vinculado al ocio y al bienestar. La transformación del establecimiento es también una metáfora: donde antes se elegían lecturas y discos, pronto habrá máquinas, rutinas y entrenamiento.

Boulevard Plaza, una historia de reinvenciones

Entre 1987 y 1988 Gran Centro puso a disposición de los comerciantes alicantinos 100 locales en alquiler o venta de 60 a 500 metros cuadrados de superficie tanto interiores como exteriores. / INFORMACIÓN

La marcha de Fnac no puede entenderse sin el contexto del propio complejo que la albergaba. Boulevard Plaza, heredero del antiguo Gran Centro, nació como un proyecto singular que sustituyó al antiguo edificio del Colegio Maristas. Desde su origen, el espacio ha vivido una trayectoria marcada por aperturas, fracasos, cierres y reinvenciones, como un reflejo de las transformaciones del comercio en la ciudad.

En ese mapa cambiante, Fnac había actuado como buque insignia: el lugar al que se iba incluso sin intención de comprar, solo por el placer de curiosear. "Ese rincón donde varias generaciones hemos ido eligiendo lectura y música", describe Cabot, subrayando el componente emocional que explica por qué la noticia se ha vivido como una pérdida colectiva.

Una tienda que era más que una tienda

Durante años, la Fnac de Alicante no fue solo un comercio: fue una rutina, un punto de paso, un refugio breve entre recados, una parada casi automática en los paseos por el centro. Fue también un espacio que alimentó el vínculo de muchos ciudadanos con la cultura popular y con el formato físico —el libro, el disco, el regalo inesperado— en una época en la que el consumo se ha desplazado de forma masiva a lo digital.

Por eso, su cierre se interpreta como algo más que un cambio de inquilino. Es la desaparición de un símbolo de ciudad, de un lugar reconocible para varias generaciones, de un referente que daba identidad cultural a una zona eminentemente comercial.

¿Un adiós definitivo?

Aunque la persiana baje, no todo está escrito. Según apunta en su análisis Toni Cabot, Fnac no descarta evaluar oportunidades de mercado para abrir otra sede en la provincia, una posibilidad que mantiene viva la expectativa de que la marca pueda regresar en otro formato o ubicación.

Pero, mientras tanto, la despedida es inevitable. Y tiene un componente de duelo urbano: el de pasar por la avenida de la Estación y sentir que falta algo que parecía fijo, como una parte del decorado cotidiano.

El cambio de época

El relevo de una tienda cultural por un gimnasio es, además, una imagen que invita a pensar en clave de ciudad. Los centros urbanos cambian, las marcas migran, las franquicias crecen y los hábitos se transforman. Y en ese movimiento, Alicante ve desaparecer un espacio que, para muchos, funcionaba como una pequeña plaza interior: un lugar de encuentro, de descubrimiento y de impulso cultural.

"No queda otra que aceptarlo", concluye Cabot. Pero también admite lo que ya sienten muchos: será difícil pasar por el centro y no echar de menos esa visita fugaz a un rincón entrañable que, en breve, pasará a ser historia.