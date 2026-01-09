Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Vas a visitar el Castillo de Santa Bárbara? Este es el cambio que te afectará la próxima semana

El acceso habitual a la fortaleza alicantina por la avenida Juan Bautista Lafora estará fuera de servicio por cuestiones de mantenimiento y de modernización de la maquinaria

Los turistas continúan esperando al sol para disfrutar del castillo de Santa Bárbara de Alicante / Jose Navarro

Lydia Ferrándiz

Lydia Ferrándiz

El ascensor del Castillo de Santa Bárbara, uno de los principales atractivos turísticos de Alicante, estará fuera de servicio la próxima semana. El elevador que conecta la fortaleza alicantina con la avenida de Juan Bautista Lafora permanecerá cerrado desde el lunes 12 hasta el viernes 16 de enero para llevar a cabo una "modernización de la maquinaria", según indicaron desde el Ayuntamiento de Alicante.

El cierre del ascensor durante la próxima semana esta semana permitirá a la empresa encargada del mantenimiento del ascensor instalar las "piezas de última generación" que sustituirán a las actuales, un proceso previsto desde hace tiempo por parte de la Concejalía de Infraestructuras y que, finalmente, se llevará a cabo desde el 12 al 16 de enero.

Refuerzo del servicio de lanzaderas

A pesar de las molestias que el cierre podría generar a los turistas y visitantes, el Patronato de Turismo Alicante ha anunciado medidas para facilitar el acceso al Castillo mediante el servicio de autobús. Las lanzaderas, que habitualmente operan con una frecuencia de una por cada franja horaria, aumentarán su número a tres por cada intervalo para garantizar un acceso más fluido al monumento más visitado de la ciudad durante la modernización del ascensor.

El ascensor se reactivará con normalidad el sábado 17 de enero, por lo que aquellos que visiten la fortaleza podrán utilizar nuevamente esta opción de acceso sin mayores inconvenientes.

