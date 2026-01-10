Alicante desiste de construir viviendas públicas en la calle Ceuta y opta por una permuta de suelo

Cambio de planes con las 32 viviendas públicas prometidas en la calle Ceuta. El Patronato Municipal de la Vivienda ha sacado a licitación la enajenación de la parcela municipal, situada en el número 5 de esta arteria del barrio de San Blas, para que un privado realice la promoción y pague el precio del suelo, con presupuesto base de 457.549 euros, por permuta con futuros pisos, siguiendo el modelo que aplica la Generalitat con el Plan Vive para impulsar vivienda en suelo público.

Esta decisión llega medio año después de que ninguna constructora se presentase al concurso para edificar, en esa misma parcela de 1.082 metros cuadrados, 32 viviendas de titularidad pública para alquiler social, con un presupuesto estimado de 3,5 millones de euros. El Patronato de Vivienda tuvo que declarar desierto aquel concurso y ahora cambia de estrategia al sacar a concurso la enajenación de la parcela a cambio de un mínimo de tres viviendas (de un total de 191 metros cuadrados útiles) para alquiler social, mientras que el resto de viviendas que se construyan las podrá vender o alquilar la promotora bajo régimen de protección pública.

Renuncia a los 32 pisos públicos

La diferencia fundamental es que el parque municipal de vivienda pública pasa de poder incrementarse en 32 pisos, que ya contaban con un proyecto de obra, a apuntar a un objetivo mínimo de 3 viviendas. Los licitadores deberán establecer en sus ofertas el número de viviendas a construir y sus características, que deberán partir de un mínimo de 38 metros cuadrados útiles. De esta forma, se podrán obtener alrededor de 30 viviendas en función de las dimensiones que plantee el proyecto final. Los licitadores podrán pujar ofreciendo un mayor número de metros cuadrados útiles, y por tanto, viviendas, al Patronato Municipal.

Solar municipal de la calle Ceuta donde está previsto que se contruyan las viviendas sociales. / RAFA ARJONES

El concejal de Vivienda, Carlos de Juan, ha postulado que el Ayuntamiento, "a pesar de la precaria financiación estatal", impulsará la construcción de vivienda protegida "siguiendo el modelo del Plan Vive de la Generalitat de permuta del suelo por viviendas". En tal sentido, plantea que podrán "sacar al mercado nuevas viviendas de protección pública, sin que la operación tenga costes económicos para la administración local".

Asimismo, y con el fin de facilitar el proceso de construcción a las empresas licitadoras, el Patronato ha publicado la totalidad del proyecto anterior de esta parcela, que fue aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos en mayo de 2023 y que costó, al momento de adjudicarse en 2021, 62.000 euros a las arcas municipales.

Cuatro años de retrasos

Entre la aprobación del proyecto y la salida a concurso de la obra, en marzo de 2025, pasaron 22 meses en los cuales, según denunció la concejal socialista Silvia Castell en su momento, el presupuesto de 3,5 millones de euros quedó desactualizado, lo que influyó en que ninguna promotora quisiera licitar.

Los retrasos en esta promoción de alquiler social obligaron al Ayuntamiento en octubre de 2024 a renunciar a una subvención de Generalitat por 1,2 millones de euros, un tercio de la inversión total que estipulaba el proyecto.

Regresando a la actualidad, el concurso de enajenación establece un plazo de ejecución de 36 meses, y el plazo para la presentación de ofertas ha quedado abierto este viernes y termina dentro de los tres meses previstos, el próximo 9 de abril a las 14:00 horas. De tal manera, y suponiendo un escrupuloso cumplimiento de los plazos, las viviendas de la calle Ceuta tardarán otros tres años más en ser una realidad.