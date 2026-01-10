El concejal de Limpieza de Alicante afirma que el servicio está "cubierto al cien por cien" con la actual plantilla

El concejal de Limpieza del Ayuntamiento de Alicante, Rafael Alemañ, asegura que la plantilla necesaria para prestar el servicio en la ciudad se encuentra cubierta por completo. Después de que un informe municipal indicase que existía una diferencia de 100 trabajadores entre los contratados por la empresa responsable y los necesarios, el edil popular apunta que dicho documento no tiene en cuenta al personal eventual, por lo que el cupo estaría cubierto "al cien por cien".

En este sentido, el edil ha afirmado que dicho documento "forma parte de la documentación aportada por la concejalía a los concejales de la oposición para que puedan estudiarla y acudir, con conocimiento de causa, a la Comisión de Limpieza que tendrá lugar el próximo jueves 15 de enero".

No obstante, Alemañ sostiene que los datos publicados "son incompletos", dado que en el citado informe de medios personales "no se incluyen los trabajadores eventuales contratados por la empresa, por ser esta cifra variable". Un dato que, según el concejal, se ajusta "a las necesidades igualmente variables que se recogen en el contrato de prestación del servicio, bien por temporalidad, días festivos, vacaciones, actuaciones especiales o cualquier otra contingencia que se pueda producir".

En este sentido, el responsable del área manifiesta que "el alicantino puede estar tranquilo, que todas las necesidades recogidas en el contrato de limpieza y recogida de residuos, en cuanto al número de trabajadores, están cubiertas al cien por cien", sin que se produzca ninguna diferencia entre el personal contratado y el necesario. No obstante, el edil popular apunta también que aportará las explicaciones oportunas en la futura reunión de la comisión.

Ampliaciones del contrato

Una cita en la que, entre otras cuestiones, se abordarán las necesidades de ampliación del contrato. En un contexto en el que la situación es "mejorable", según reconoce el propio ejecutivo local, el gobierno de Barcala ha anunciado recientemente hasta tres ampliaciones del servicio adjudicado en 2022 por 323 millones de euros, dos de ellas en menos de un mes.

La primera, a finales de octubre y acordada con Vox, incrementó el coste en 5 millones de euros, destinando estos fondos a combatir las escombreras ilegales y a mejorar la limpieza en áreas periféricas. La segunda, en noviembre, añadió otros 7,2 millones para incorporar dos nuevos ecoparques y equipos móviles.

Con la tercera modificación, avanzada pero aún pendiente de materializarse en las cuentas del 2026, el presupuesto se elevará nuevamente hasta en 6 millones de euros más, lo que situará el coste total del contrato en una cifra cercana a los 350 millones de euros.