El tiempo en Alicante: la provincia se despide de la borrasca Goretti

¡Adiós, Goretti! La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET ) ha comunicado el cese de las alertas amarillas de esta nueva borrasca que mantuvo en riesgo bajo por rachas de viento al interior norte de Alicante. La borrasca Goretti llegó a la provincia, aunque con mucha menor incidencia, en comparación con el norte de la Península, Francia y Reino Unido, donde la lluvia, el viento y el fuerte oleaje siguen siendo los protagonistas.

Aunque las temperaturas se mantengan en valores similares a los del viernes, el fin de semana augura un buen ambiente con rachas de viento moderado, la presencia del sol y la visita de pocos intervalos nubosos tanto el sábado como el domingo.

El tiempo en Alicante

Día luminoso y con cielos despejados. El viento aún se dejará notar de forma moderada en las primeras horas del día con rachas de hasta 40km/h, en el paso de las horas se estabilizará siendo muy débil su presencia. La sensación térmica seguirá siendo algo más fresca pese al ambiente suave. En temperaturas, margen agradable: mínima 8°C y máxima 16°C.

El tiempo en Elche

Jornada estable, despejada y sin sobresaltos. El viento soplará del noroeste, con rachas de hasta 60 km/h, en su pico más alto, pero se mantendrán entre los 10 y 35km/h en gran parte del día. Termómetros contenidos pero llevaderos: 7°C de mínima y 15°C de máxima.

El tiempo en Benidorm

En la costa, cielos despejados y sol, con una jornada bastante cómoda si no fuera por el viento. El viento soplará moderado, rondando 20 km/h, y con rachas de hasta 35 km/h, más molestas en paseos marítimos y puntos expuestos de la Marina Baixa. Aun así, temperaturas templadas: 8°C de mínima y 16°C de máxima.

El tiempo en Elda

Día de interior con cielo poco nuboso y ambiente aún marcado por el viento: el viento continúa su presencia en Elda, con valores sostenidos alrededor de 20 km/h y rachas que pueden alcanzar 40 km/h, sobre todo por la mañana. Con ese escenario, la sensación térmica bajará en los momentos más ventosos, aunque el termómetro suba algo: 5°C de mínima y 13°C de máxima.

El tiempo en Torrevieja

Jornada tranquila y soleada, alternando despejado y poco nuboso, con alguna nube alta al final del día. Soplará del noroeste, sobre 20 km/h, y rachas de hasta 35 km/h, que, como en Benidorm, se harán notar en las zonas más expuestas al litoral. Temperaturas agradables para la época, aunque descienden ligeramente: 10°C de mínima y 16°C de máxima.

El tiempo en Orihuela

Tiempo estable, con poco nuboso y nubes altas intermitentes, y aumenta el protagonismo del sol durante la jornada. Eso sí, el viento seguirá en menor medida, como en el resto de la provincia, soplando en torno a 20 km/h y con rachas de hasta 35 km/h. En temperaturas, se mantienen en valores parecidos a días anteriores: 7°C de mínima y 15°C de máxima.

El tiempo en Alcoy

Intervalos nubosos y el sol, son los nuevos protagonistas en Alcoy durante el fin de semana. La Aemet ha desactivado la alerta amarilla por rachas de viento en el interior norte de la provincia pero seguirá presente en el municipio alcoyano con rachas de hasta 15km/h por la mañana. Las temperaturas continuarán con el mercurio bajo con mínimas de 4ºC y máximas de 11ºC.

El tiempo en Dénia

Día soleado y poco nuboso en Dénia. El viento será moderado, alrededor de 10 km/h, pero con rachas que pueden subir a 15 km/h, especialmente en el litoral. Temperaturas suaves para enero, con 8°C de mínima y 16°C de máxima, dejando una jornada muy agradable.