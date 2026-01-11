La calle Mayor: del histórico pasado comercial al invasivo presente turístico

Hay calles por las que se pasea… y otras por las que se avanza como se puede. Y la calle Mayor de Alicante es una de esas vías que, con el paso del tiempo, se ha ido transformando tanto que cuesta reconocerla. En sus orígenes, fue un eje comercial y social de la ciudad, un lugar de paso y encuentro para los alicantinos. Hoy, es una calle llena de terrazas que invaden casi todo el espacio, el bullicio de los turistas que transitan sin cesar y los restaurantes que ocupan casi la totalidad de los locales. En esta nueva entrega de “La calle es nuestra”, la serie de reportajes de INFORMACIÓN que recorre las vías más relevantes de Alicante, ponemos el foco en una calle histórica que ha cambiado de piel.

Su importancia no es casual, la calle Mayor surge en el siglo XVIII, siguiendo el modelo impulsado por Carlos III, que promovió una "calle mayor" en Madrid. En Alicante, esta vía se consolidó como conexión natural entre dos de los templos más relevantes del Casco Antiguo: la Concatedral de San Nicolás y la Basílica de Santa María. En 1859 se construyeron las primeras aceras y el alcantarillado, y en 1901 el Ayuntamiento prohibió el paso de carruajes por motivos de seguridad, convirtiéndola en la primera calle peatonal de Alicante. "Antes era la calle por la que todo el mundo paseaba", recuerda Laureano Pavón, hostelero en la calle Mayor. "Hoy en día es la calle de las terrazas, ya nadie puede pasear, ya solo quedamos hostelería", lamenta.

Durante décadas, esta vía fue una de las calles comerciales más largas de la ciudad. Aquí hubo farmacias, como la del que fuera alcalde de Alicante entre 1954 y 1963, Agatángelo Soler, joyerías, tiendas de tejidos, ópticas, peluquerías, comercios de alimentación y negocios como "La Mallorquina" que hoy forman parte de la memoria colectiva. Incluso el germen de lo que más tarde sería el mercadillo de los hippies tuvo presencia en este entorno.

Sin embargo, los años han traído consigo una transformación radical, especialmente impulsada por el turismo. "Antes había muchos vecinos, había panaderías, mucho más comercio local. Ahora hay apartamentos turísticos y todo va más enfocado al turismo", señala Sergio Aliaga, otro hostelero de la zona. Francisco Párraga, comerciante en la calle Mayor, subraya que la llegada de los apartamentos turísticos ha acelerado este cambio. "Hay muchos restaurantes por el turismo y muchos comercios se han visto desplazados aunque esta calle siempre ha sido emblemática", comenta.

El turismo marca el cambio

A pesar de la transformación, algunos comercios han conseguido resistir la marea. "Somos uno de los pocos comercios tradicionales que quedamos en la calle Mayor", dice Saúl Ríos, responsable de un establecimiento de turrón que lleva más de 50 años en la zona. "El cambio ha sido notable, pero lo bueno es que la gente sigue viniendo a buscarnos, aunque ya no haya tantos comercios como antes", añade. Otros comerciantes coinciden en que el turismo ha traído tanto beneficios como desafíos. "A veces me gustaría que viniera más gente local. La calle está muy orientada al turismo, pero podría haber más comercio tradicional", señala Maika Vilaplana, trabajadora de hostelería.

Los turistas, que antes eran solo una parte del panorama, son hoy los grandes protagonistas. De hecho, muchos de los negocios de la calle Mayor están pensados para ellos como heladerías italianas, tiendas de souvenirs y restaurantes con cartas en varios idiomas han cambiado la dinámica de la vía. "Lo que más se vende son imanes, tazas, recuerdos de toros o Gaudí. Es un poco lo que los turistas se llevan de aquí", cuenta Odalí Berruezo, quien regenta una de las tiendas de recuerdos.

Para muchos, la transformación es positiva. "Es una calle muy divertida, con mucha vida y turismo. Hay de todo: restaurantes, cafeterías, tiendas", dice Carlos Ripoll, un alicantino que a menudo pasea por la calle Mayor. Los turistas, por su parte, también parecen disfrutar del ambiente: "La atmósfera es lo que más me gusta, hay mucha gente, mucho que ver, es la novena vez que vengo con mi mujer", comenta Jack, un visitante de Alemania.

Sin embargo, a lo largo del año, la calle Mayor tiene dos caras. Durante los meses de alta temporada, entre Semana Santa y septiembre, la calle se llena hasta el borde, con visitantes que disfrutan de la animación de la zona. "Los turistas son constantes, sobre todo los fines de semana y cuando llegan los cruceros", explica Juan Santisteban, responsable de un negocio de bicicletas en la calle Mayor. Sin embargo, cuando la temporada baja, la vía se vuelve más tranquila.

El turismo, si bien ha revitalizado la calle, también ha traído consigo una serie de problemas. La limpieza es uno de los más mencionados por quienes trabajan o viven en la zona. "Hay veces que la calle está bastante sucia, sobre todo cuando los bares dejan sus terrazas llenas de restos de comida y bebidas", critica Odalí Berruezo. Sergio Aliaga también comparte su preocupación: "Hace falta más limpieza y más presencia policial para evitar problemas", señala.

A pesar de los cambios, hay quienes siguen recordando la calle Mayor tal y como era. María Esperanza Santamaría, vecina de la zona, recuerda con cariño aquellos tiempos. "Cuando era joven, la calle Mayor era el centro más bonito y animado de Alicante. Había comercios como la Mallorquina, tiendas de tejidos, la decoradora… Era el lugar al que todo el mundo iba". Aunque esta vecina reconoce que la calle sigue siendo bonita, lamenta cómo la transformación ha alterado la esencia del lugar.

Una calle histórica con futuro incierto

A pesar de los cambios, la calle Mayor sigue siendo un lugar cargado de historia. Es el escenario de algunos de los eventos más emblemáticos de la ciudad, como la romería de la Santa Faz o las procesiones de Semana Santa como la de Nuestra Señora de la Soledad, el Viernes Santo, dentro de la procesión oficial de Alicante. "La calle Mayor sigue siendo el centro de la ciudad, sobre todo durante los días festivos. Aquí se mezcla la historia con el turismo", afirma Juan Santisteban.

La calle Mayor ha cambiado, y su futuro es incierto. Si bien algunos comerciantes aún creen que la zona puede recuperar algo de su antiguo esplendor, la mayoría coincide en que la calle nunca volverá a ser lo que fue. "Ya no hay vuelta atrás. La calle Mayor se ha convertido en lo que es. Lo que queda es una calle turística, y no hay forma de devolverle el carácter comercial que tenía antes", afirma resignado Laureano Pavón.

Así, como tantos otros lugares en el mundo, la calle Mayor se enfrenta al dilema de ser, en parte, un escaparate para los turistas, pero también un lugar que guarda las huellas de lo que fue el corazón de Alicante.