El tiempo en Alicante este domingo: presencia destacada del sol y máximas cercanas a los 20ºC
La provincia vivirá una jornada agradable tras despedir en el día de ayer la borrasca Goretti, que registró temperaturas bajo cero a lo largo de la semana
Goretti se despide definitivamente de Alicante. Según las previsiones de la AEMET, la jornada de hoy transcurrirá sin ningún avisos meteorológicos, con un tiempo estable en toda la provincia. El viento seguirá perdiendo protagonismo a nivel general y deja paso a rachas flojas o moderadas, especialmente en el interior.
Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios respecto a ayer y el día estará marcado por cielos poco nubosos y presencia del sol.
El tiempo en Alicante
Alicante disfrutará de un día mayormente despejado y soleado, con temperaturas suaves entre 11 y 16 ºC. La humedad será moderada, aumentando hacia la noche, lo que aportará una ligera sensación de frescura a primeras y últimas horas, pero con un ambiente general agradable durante toda la jornada.
El tiempo en Elche
Jornada estable, despejada y sin sobresaltos. El viento soplará del noroeste, con rachas de hasta 60 km/h, en su pico más alto, pero se mantendrán entre los 10 y 35km/h en gran parte del día. Termómetros contenidos pero llevaderos: 6°C de mínima y 18°C de máxima.
El tiempo en Benidorm
En la costa, cielos despejados y sol, con una jornada bastante cómoda si no fuera por el viento. El viento soplará con menor intensidad que el día de ayer. Aun así, temperaturas templadas: 8°C de mínima y 15°C de máxima.
El tiempo en Elda
Día de interior con cielo poco nuboso y ambiente aún marcado por el viento: el viento continúa su presencia en Elda, con valores sostenidos alrededor de 20 km/h, por la mañana. Con ese escenario, la sensación térmica bajará en los momentos más ventosos, aunque el termómetro suba algo: 5°C de mínima y 16°C de máxima.
El tiempo en Torrevieja
Jornada tranquila y soleada, alternando despejado y poco nuboso, con alguna nube alta al final del día. Soplará del noroeste, sobre 20 km/h, y rachas de hasta 35 km/h, que, como en Benidorm, se harán notar en las zonas más expuestas al litoral. Temperaturas agradables para la época, aunque descienden ligeramente: 10°C de mínima y 16°C de máxima.
El tiempo en Orihuela
Tiempo estable, poco nuboso y nubes altas intermitentes, y aumenta el protagonismo del sol durante la jornada. Eso sí, el viento seguirá en menor medida, como en el resto de la provincia, soplando en torno a 15 km/h. En temperaturas, se mantienen en valores parecidos a días anteriores: 6°C de mínima y 17°C de máxima.
El tiempo en Alcoy
Intervalos nubosos y el sol, son los nuevos protagonistas en Alcoy durante el fin de semana. La Aemet desactivó ayer la alerta amarilla por rachas de viento en el interior norte de la provincia. Las temperaturas continuarán con el mercurio bajo con mínimas de 3ºC y máximas de 14ºC.
El tiempo en Dénia
Día soleado y poco nuboso en Dénia. El viento será moderado, alrededor de 10 km/h. Temperaturas suaves para enero, con 6°C de mínima y 16°C de máxima, dejando una jornada muy agradable.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Alicante que ya no existe: los lugares míticos que desaparecieron del centro
- Toni Cabot, sobre el cierre de FNAC Alicante: 'Será difícil pasar por la avenida de la Estación y no echar de menos ese entrañable rincón
- El Ayuntamiento de Alicante reconoce que la limpieza necesita un centenar de trabajadores más
- Los vecinos de Playa de San Juan arrancan promesas a Barcala: del centro social al parking del Circo del Sol
- La biblioteca que rescata libros de la basura en Alicante, en pausa por falta de licencia
- Más obstáculos para el hotel de Tabarca: otra empresa 'a la fuga' por el coste
- Este es el próximo puente festivo en Alicante en 2026: cuatro días para los más afortunados
- 33 incidencias en 14 carreteras de Alicante: retención en la N-332 en Torrevieja y nuevos avisos por obstáculos en AP-7, A-70 y CV-800