El tiempo en Alicante este domingo: presencia destacada del sol y máximas cercanas a los 20ºC

Goretti se despide definitivamente de Alicante. Según las previsiones de la AEMET, la jornada de hoy transcurrirá sin ningún avisos meteorológicos, con un tiempo estable en toda la provincia. El viento seguirá perdiendo protagonismo a nivel general y deja paso a rachas flojas o moderadas, especialmente en el interior.

Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios respecto a ayer y el día estará marcado por cielos poco nubosos y presencia del sol.

El tiempo en Alicante

Alicante disfrutará de un día mayormente despejado y soleado, con temperaturas suaves entre 11 y 16 ºC. La humedad será moderada, aumentando hacia la noche, lo que aportará una ligera sensación de frescura a primeras y últimas horas, pero con un ambiente general agradable durante toda la jornada.

El tiempo en Elche

Jornada estable, despejada y sin sobresaltos. El viento soplará del noroeste, con rachas de hasta 60 km/h, en su pico más alto, pero se mantendrán entre los 10 y 35km/h en gran parte del día. Termómetros contenidos pero llevaderos: 6°C de mínima y 18°C de máxima.

El tiempo en Benidorm

En la costa, cielos despejados y sol, con una jornada bastante cómoda si no fuera por el viento. El viento soplará con menor intensidad que el día de ayer. Aun así, temperaturas templadas: 8°C de mínima y 15°C de máxima.

El tiempo en Elda

Día de interior con cielo poco nuboso y ambiente aún marcado por el viento: el viento continúa su presencia en Elda, con valores sostenidos alrededor de 20 km/h, por la mañana. Con ese escenario, la sensación térmica bajará en los momentos más ventosos, aunque el termómetro suba algo: 5°C de mínima y 16°C de máxima.

El tiempo en Torrevieja

Jornada tranquila y soleada, alternando despejado y poco nuboso, con alguna nube alta al final del día. Soplará del noroeste, sobre 20 km/h, y rachas de hasta 35 km/h, que, como en Benidorm, se harán notar en las zonas más expuestas al litoral. Temperaturas agradables para la época, aunque descienden ligeramente: 10°C de mínima y 16°C de máxima.

El tiempo en Orihuela

Tiempo estable, poco nuboso y nubes altas intermitentes, y aumenta el protagonismo del sol durante la jornada. Eso sí, el viento seguirá en menor medida, como en el resto de la provincia, soplando en torno a 15 km/h. En temperaturas, se mantienen en valores parecidos a días anteriores: 6°C de mínima y 17°C de máxima.

El tiempo en Alcoy

Intervalos nubosos y el sol, son los nuevos protagonistas en Alcoy durante el fin de semana. La Aemet desactivó ayer la alerta amarilla por rachas de viento en el interior norte de la provincia. Las temperaturas continuarán con el mercurio bajo con mínimas de 3ºC y máximas de 14ºC.

El tiempo en Dénia

Día soleado y poco nuboso en Dénia. El viento será moderado, alrededor de 10 km/h. Temperaturas suaves para enero, con 6°C de mínima y 16°C de máxima, dejando una jornada muy agradable.