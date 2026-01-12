Alicante fue escenario este lunes de una manifestación en apoyo al pueblo iraní, convocada por el Colectivo de Residentes del Pueblo Iraní en la provincia. La protesta, celebrada en la avenida de la Constitución, reunió a cerca de un centenar de personas que denunciaron la situación política y social que atraviesa el país. Durante la concentración pudieron verse pancartas con lemas como "freedom for Iran" o "Viva el Shah", y algunos de los convocantes quemaron una fotografía de Alí Jamenei, líder supremo de Irán desde 1989, como gesto simbólico de rechazo al régimen.

Alicante sale a la calle en apoyo al pueblo iraní / Rafa Arjones

La movilización se celebró bajo el lema "En nombre de Irán". Desde el Colectivo explicaron que la convocatoria nació del "amor por Irán y la responsabilidad frente al destino de nuestra patria", con el objetivo de dar voz a un pueblo que consideran "oprimido y valiente". Según denunciaron, la ciudadanía iraní lleva décadas viviendo bajo un sistema autoritario que ha respondido a las demandas civiles y a las protestas pacíficas "con fuerza, violencia, prisión y ejecuciones".

En cuanto a sus reivindicaciones, los organizadores defendieron el fin del actual régimen y la construcción de un futuro "libre, laico y democrático" para el país. En este contexto, expresaron su respaldo a que el príncipe Reza Pahlavi pueda desempeñar un papel relevante en un eventual proceso de transición política.

El mensaje de la concentración se dirigió también a los medios de comunicación y a la opinión pública internacional, a quienes pidieron que no se difundan "narrativas distorsionadas o reduccionistas". A su juicio, la situación en Irán no debe entenderse como una protesta económica puntual, sino como "una revolución nacional y consciente para recuperar Irán y hacer realidad la libertad y la dignidad humanas".

Situación en Irán

De acuerdo con el comunicado difundido por los organizadores, desde hace aproximadamente dos semanas se estaría produciendo en Irán un levantamiento de carácter nacional. Denunciaron que la respuesta de las autoridades ha sido una represión violenta que ha afectado a mujeres, hombres y menores de edad.

Citando informes de organismos internacionales, entre ellos la organización UN Watch, aseguraron que al menos dos mil civiles habrían perdido la vida durante este periodo. Asimismo, alertaron de la imposición de un apagón total de internet y de las comunicaciones telefónicas en el país, una medida que, según afirmaron, constituye “una herramienta de represión” destinada a silenciar a la población y ocultar la situación al resto del mundo.