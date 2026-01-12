Zara pone cifras a su futuro edificio en Maisonnave: 3,1 millones de inversión y 18 meses de obras

El nuevo Zara que se proyecta en plena avenida de Maisonnave de Alicante despeja dudas sobre su futuro. El Ayuntamiento ha concedido ya licencia ambiental y de obra mayor para construir el futuro edificio comercial que albergará la nueva tienda de la marca del grupo Inditex en el número 22 de la avenida, una actuación que supondrá una inversión de 3,1 millones de euros y un plazo máximo de ejecución de 18 meses.

El proyecto, promovido por la mercantil Marplanni S.L., empresa del Grupo Azarbe, propiedad de la familia García Peralta que, a su vez, es la propietaria del 50 % de Tempe, la firma de calzado de Inditex, ha sido avalado por los informes técnicos. La iniciativa permite levantar un inmueble estratégico situado entre Maisonnave y las calles General Lacy y Poeta Vila y Blanco, contemplando la construcción por fases de un edificio comercial de gran formato que reforzará el peso de la zona como eje del comercio en Alicante. Todo ello después de que, en las últimas semanas, se haya procedido al derribo completo del edificio en el que en sus dos plantas inferiores se ubicó durante años la tienda Sfera y en el que ahora se están retirando escombros.

Dos fases diferenciadas

El edificio donde se proyecta la actividad se levantará sobre un solar de 829 metros cuadrados y la intervención se desarrollará en dos fases diferenciadas. La primera, denominada fase A, se centrará en la construcción y edificación de la volumetría exterior del inmueble. En esta etapa se ejecutarán los trabajos de cimentación, estructura, fachadas, cubiertas, carpinterías exteriores y el conjunto de elementos que definirán la imagen final del inmueble. Esta primera fase contará con un presupuesto de ejecución material de 1.496.297,61 euros y permitirá levantar el nuevo volumen comercial que se integrará en la trama urbana del entorno.

La segunda fase, la B, estará dedicada íntegramente al acondicionamiento interior del nuevo espacio comercial, con un presupuesto de 1.603.702,39 euros. Será entonces cuando se lleven a cabo las particiones interiores, las instalaciones eléctricas, de climatización y protección contra incendios, los revestimientos, acabados, los equipamientos y todos los trabajos necesarios para adaptar el edificio a su uso comercial definitivo.

En términos de volumetría, el nuevo Zara contará con seis plantas más ático en la parte del edificio que da a Maisonnave, mientras que el edificio anexo, en la esquina de General Lacy y Poeta Vila y Blanco, se elevará con cuatro plantas más ático al estar incluida la fachada en el Catálogo de Protecciones de la ciudad. El proyecto incluirá también dos plantas bajo rasante, que se destinarán principalmente al almacenamiento de mercancías, mejorando la operatividad logística del futuro establecimiento.

En la azotea, se ha planteado una gran terraza descubierta de más de 100 metros cuadrados, que podría servir como un espacio polivalente en el que llevar a cabo muestras de producto, eventos al aire libre o presentaciones, todo ello con vistas a la céntrica avenida Maisonnave y los alrededores.

Fachada protegida y recuperación del acceso original

Uno de los aspectos más sensibles del proyecto es la intervención sobre la fachada protegida del edificio existente. Los informes técnicos municipales han validado la propuesta de la empresa promotora, siempre que se respeten una serie de condiciones muy concretas destinadas a preservar el valor patrimonial del inmueble.

Entre ellas destaca la recuperación del hueco original de acceso al edificio, que se mantendrá como elemento principal de la fachada, adaptándolo únicamente a las necesidades funcionales actuales. Las nuevas puertas y accesos técnicos se integrarán de forma discreta para no desvirtuar la imagen protegida, y se unificará la altura de los dinteles de los huecos de la planta baja para mantener la coherencia visual del conjunto.

Además, cualquier actuación sobre la fachada se realizará bajo criterios de rehabilitación, respetando materiales, proporciones y ritmos originales.

Excavaciones y afecciones urbanas

La obra incluirá la excavación de los dos sótanos previstos, un trabajo que deberá ejecutarse con especial cuidado para evitar afecciones a las calles colindantes. El proyecto incorpora controles técnicos durante la excavación y obliga a adoptar todas las medidas necesarias para proteger la vía pública y las infraestructuras existentes.

En caso de que las obras afecten a aceras, calzadas o instalaciones municipales, el promotor deberá proceder a su reparación inmediata. Además, si el pavimento de las aceras se ve deteriorado, deberá sustituirse en todo el frente de fachada con materiales idénticos a los actuales. También se contempla el desmontaje y reubicación de los puntos de alumbrado público existentes en las fachadas de General Lacy y Poeta Vila y Blanco, siguiendo las indicaciones de los servicios técnicos municipales.

Logística, accesibilidad y sostenibilidad

El proyecto también contempla soluciones logísticas para garantizar la operatividad de la tienda. La dársena de carga y descarga estará ubicada en la calle General Lacy, lo que permitirá la recepción de mercancías sin afectar al paso peatonal de la avenida Maisonnave. Además, se ha previsto que, una vez finalizadas las obras, se podrá contemplar la posibilidad de realizar la carga y descarga en horario nocturno en el exterior, entre las 23:00 y las 6:00 horas, para minimizar el impacto sobre el tráfico y el paso de peatones.

Asimismo, y según el informe, el edificio cumplirá con las normativas de eficiencia energética establecidas en la legislación vigente, implementando medidas que permitan una reducción en el consumo de recursos. El proyecto incorpora medidas destinadas a reducir el consumo energético, mejorar el comportamiento térmico del inmueble y optimizar el uso de las instalaciones, requisitos imprescindibles para la obtención de la licencia de primera ocupación.

La avenida del textil

De esta forma, la nueva apertura, aún sin fecha pero que podría producirse a finales de 2027, se une a la práctica totalidad de marcas de Inditex que ya se ubican en Maisonnave: Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius y Oysho . De hecho, solo dos firmas no tienen tienda propia, por ahora, en la milla de oro de Alicante: Pull&Bear y Lefties.

Por el momento, la principal marca del grupo de Amancio Ortega se ubica en la manzana más próxima a la plaza de la Estrella, en el edificio situado en el 42-44 de la céntrica avenida, propiedad del grupo Alibuilding. Con dicha operación, la empresa española pasaría a prestar atención al público en un inmueble en propiedad.

Hasta 2021, el edificio ahora derruido acogió uno de los dos establecimientos de la marca Sfera, junto con el que existía en la avenida de Alfonso El Sabio, donde históricamente se ubicó Simago. Fue entonces cuando El Corte Inglés aprobó la incorporación de la firma al conjunto de sus grandes almacenes, clausurando las dos tiendas de las que disponía en la capital de la provincia. Desde entonces, y hasta su reactivación actual, el espacio ha estado cerrado