El ascensor del Castillo de Santa Bárbara cerrado por mantenimiento: esto es lo que debes saber antes de subir
Durante la modernización del ascensor, el acceso al Castillo se reforzará con autobuses lanzadera para minimizar las molestias a los visitantes
El ascensor del Castillo de Santa Bárbara, que conecta la fortaleza alicantina con la avenida de Juan Bautista Lafora, ha iniciado este lunes un cierre temporal debido a trabajos de modernización de la maquinaria. De esta forma, el elevador permanecerá fuera de servicio hasta el viernes 16 de enero, según ha informado el Ayuntamiento de Alicante.
Durante la primera jornada de cierre, fueron varios los turistas que se acercaron al acceso al ascensor donde pudieron comprobar por los carteles instalados que la infraestructura se encontraba fuera de servicio. Mientras duren las tareas de reparación, la empresa encargada del mantenimiento instalará "piezas de última generación" que sustituirán a las actuales, un proceso previsto desde hace tiempo por parte de la Concejalía de Infraestructuras y que, finalmente, se llevará a cabo desde el 12 al 16 de enero.
Lanzaderas
Para facilitar el acceso al monumento, el Patronato de Turismo de Alicante ha reforzado el servicio de autobuses lanzadera. Las lanzaderas, que habitualmente operan con una frecuencia de una por cada franja horaria, han aumentado su número a tres por cada intervalo para garantizar un acceso más fluido a la fortaleza durante la modernización del ascensor.
El ascensor se reactivará con normalidad el sábado 17 de enero, permitiendo a los visitantes volver a utilizarlo.
