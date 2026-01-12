Barcala y Puente ponen fecha a la presentación del proyecto del Parque Central de Alicante

Siete meses después de la única fecha que oficialmente se llegó a agendar, aunque finalmente se anuló a petición del gobierno local, el alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, el socialista Óscar Puente, han cerrado un nuevo día para la presentación del proyecto del Parque Central en el Ayuntamiento de Alicante. Será, si no hay un nuevo contratiempo, el lunes 2 de febrero, según confirman fuentes conocedoras del acuerdo.

Ese día es el elegido por ambos políticos, de partidos distintos pero que guardan una buena relación personal, para desvelar una iniciativa clave para la ciudad, que lleva lustros a la espera de un acuerdo entre los actores involucrados, principalmente el Gobierno central y el Ayuntamiento de Alicante.

Del proyecto, por ahora, no se conocen apenas detalles, más allá de los derivados del Plan Especial de la Operación Integrada OI/2, la herramienta urbanística para la construcción del futuro Parque Central de Alicante, que se aprobó -tras ocho años bloqueado- sobre la bocina antes del final del pasado mandato, con el visto bueno inicial del Ayuntamiento y el posterior de la Generalitat Valenciana. Entonces, se avanzó que la idea era que la primera piedra del proyecto se pusiera antes de acabar este mandato, en mayo de 2027.

Ahora, siete meses después de la primera fecha acordaba, el Ayuntamiento de Alicante y el Ministerio de Transportes tienen previsto presentar el proyecto a principios de febrero. Ahí se deberían concretar los detalles de la iniciativa urbanística, en la que se prevé impulsar zonas verdes (se anunció un mínimo de 35.000 metros cuadrados), viviendas (unas 1.400, de las que el 30 % deberían tener algún tipo de protección pública) y espacios dotacionales.

Además, según Barcala, el documento debe ir ligado al diseño de la futura Estación Intermodal, que tiene que aunar todos los transportes terrestres: tren, tranvía, autobús y taxi, con el previsto soterramiento del entramado actual de las vías.

Preguntado por el contenido del proyecto, el alcalde de Alicante descartó recientemente avanzar su postura. "Cuando nos reunamos, haremos público el nivel de satisfacción que tenemos", manifestó Barcala hace un mes. "Nosotros sabemos qué es lo que queremos: el modelo de Parque Central es la propuesta que hemos remitido y se ha estado estudiando. Probablemente, la espera es porque hay que modificar y plasmar en proyectos esas propuestas", añadió entonces el dirigente popular.

Desde que se anulase la fecha prevista en julio para presentar el proyecto, los vecinos de la zona reavivaron su presión para desbloquear un proyecto del que se habla hace varios mandatos. De hecho, durante este tiempo han impulsado nuevas acciones reivindicativas, la última a mediados de diciembre, que se celebró a ritmo de villancico.

Los residentes, consultados recientemente por este diario, aseguran que desde el pasado mes de julio no han obtenido ninguna información clara. "Parece que cuando anunciamos una protesta salen a decir que van a hacer algo, pero luego no hacen nada", lamentaba el pasado diciembre Vicente Alcaraz, portavoz de la plataforma Vecindario por un Parque Central. Alcaraz criticó entonces que el Ayuntamiento y el Gobierno se culpen mutuamente del bloqueo mientras el proyecto sigue sin ver la luz. "No es tan difícil decir: vamos a hacerlo o explicar qué queda pendiente. Llevamos un año desde que acabó el plan pormenorizado y debería haber salido a concurso. Que hagan la presentación que quieran, pero que la hagan pública ya", indicaba Alcaraz. A las críticas se sumaron representantes vecinales de barrios limítrofes con los terrenos sobre los que se proyecta el Parque Central.

De Granada a Valladolid

Desde el ministerio que dirige Óscar Puente se han dado a conocer en las últimas fechas otros proyectos vinculados con instalaciones ferroviarias. En Granada, por ejemplo, donde también gobierna el PP, el Ayuntamiento, tras liderar voces contrarias, aceptó el pasado 2025 el proyecto del ministerio para la "integración del ferrocarril", que en la práctica supone renunciar al allí también añorado soterramiento completo de las vías del tren, a cambio de apostar por una permeabilización peatonal y del tráfico, ajardinamiento y espacios libres; además de un falso túnel en forma de "trinchera".

Un plan, desvelado el pasado mes de septiembre, con un presupuesto previsto de 230 millones, a ejecutar en ocho años, frente a los 750 millones (en quince años) del soterramiento. Similar, con sus particularidades, es el proyecto que el ministro Puente defiende, pese al todavía rechazo municipal (del PP), para su Valladolid natal, alegando también el alto coste, la complejidad y la duración del ahí también exigido soterramiento de la estación.

Meses de baile de fechas

La primera y, hasta ahora, la única fecha que se había hecho pública para comunicar novedades respecto al Parque Central fue el pasado 4 de julio. Según desveló este diario, la agenda pública del ministro de Transportes llegó a anunciar: "Óscar Puente interviene en el acto de presentación del Parque Central de Alicante , en la sede del Ayuntamiento de Alicante".

Sin embargo, desde la Concejalía de Urbanismo señalaron entonces que "se acordó aplazar el acto para cerrar algunas cuestiones técnicas", sin concretar los motivos de la suspensión. Desde el ejecutivo municipal, no han llegado a especificar cuáles son esas "cuestiones técnicas" que requieren de una espera mayor o si algún punto concreto necesita revisión por parte de los funcionarios.

Tras ello, el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, dejó el asunto en manos del ministerio, incidiendo en que solo faltaba encontrar un día: "Lo que podemos decir es lo que hemos dicho hasta ahora: el Ayuntamiento ya está en condiciones de hacer esa presentación. Solo estamos a la espera de que el Gobierno central nos diga cuándo, para hacerlo de manera conjunta". Con todo, fuentes de la cartera que dirige Óscar Puente apuntaron a INFORMACIÓN que la presentación estaba "preparada y lista desde hace unos meses" y que fue el Ayuntamiento "el que la frenó en su día".