Cat Relax cumple 10 años en Alicante como nexo de unión entre personas y felinos

Superadas las fiestas navideñas, llega el momento de hacer balance de una época tan asociada al consumo como a los gestos solidarios. Diciembre vuelve a convertirse cada año en un escaparate de campañas benéficas, desde las tradicionales recogidas de alimentos y juguetes hasta iniciativas de apoyo a ONG, con una ciudadanía que aprovecha estas fechas para visibilizar necesidades y movilizarse de forma colectiva.

En ese mapa de solidaridad hay también proyectos que miran más allá de las personas. Desde hace cinco años, la asociación ABAIFA, dedicada al rescate y reinserción de felinos en Alicante, se instala en un enclave estratégico de la ciudad, la puerta del Fnac de la avenida de la Estación, que cerrará definitivamente el próximo 24 de enero, para envolver regalos a cambio de donativos. Una acción que les permite cerrar el ejercicio sin pérdidas y garantizar la continuidad de su actividad durante el resto del año.

"Es una labor complicada. Pasamos 13 horas al día en la puerta y, con lo que conseguimos, pagamos las facturas pendientes y empezamos el nuevo año a cero", explica Tania Álvarez, responsable de la iniciativa junto a su madre, Guillermina Castro. Entre ambas sostienen toda la estructura de ABAIFA y gestionan la sede física, Cat Relax, un trabajo que se concentra prácticamente en cuatro manos y que saca rédito en favor de los felinos.

Uno de los inquilinos de Cat Relax recibe los mimos de una visitante en la sede de la asociación / PILAR CORTES

Álvarez califica la experiencia como "dura", tanto por el desgaste físico como por la respuesta desigual de la gente. "Hay personas maravillosas que te tratan con cariño y valoran lo que haces, pero también hay quien responde con malas miradas, comentarios o indiferencia", señala a INFORMACIÓN, consciente de que este será el último año que podrán beneficiarse de esta acción tras el cierre del Fnac. "Se acaba esta aventura, aunque también nos servirá para descansar un poco", admite cuando se le pregunta si realizarán esta misma actividad en otro comercio la próxima Navidad.

Un refugio urbano para los gatos

Fuera del calendario navideño, ABAIFA mantiene su actividad durante todo el año desde su sede situada en la plaza Joaquín María López número 7, en el barrio de Los Ángeles. Bajo el nombre de Cat Relax, el proyecto persigue un objetivo claro: promover la adopción de gatos adultos frente a la tendencia mayoritaria de buscar cachorros. Para ello han creado un espacio con estética doméstica donde los visitantes pueden tomar un café rodeados de felinos y generar sinergias que acaben en una adopción.

Los felinos disponen de una sala exclusiva donde pueden entrar cuando no quieran interactuar con las personas / PILAR CORTES

"Nuestro objetivo es dar en adopción a todos los gatos que rescatamos de la calle. Muchos han nacido en la vía pública o de madres embarazadas capturadas para esterilizar", explica Álvarez. "Esto es más un refugio urbano que una cafetería. Hay gatos adultos que no llaman la atención en una foto, pero cuando los conoces en persona te enamoran". Con una década de actividad, también hacen servicio de guardería para cuidar gatos a domicilio cuando sus amos están de viaje y sirven como terapia con gatos para combatir el estrés.

El sostenimiento de la asociación depende casi por completo de donaciones particulares de sus socios y de acciones puntuales como la de Fnac, ya que no reciben ayudas del Ayuntamiento de Alicante, que gestiona su propio programa CER (capturar, esterilizar y reubicar), ni de otras instituciones. Por ello, las redes sociales se han convertido en otra herramienta clave para ellas. "Recuerdo una campaña muy emotiva para una familia de Brasil que necesitaba 2.000 euros para volver a su país con sus gatos. Lo logramos y evitamos que acabaran en un refugio", destaca.

Cómo adoptar un felino en Cat Relax

En la actualidad, Cat Relax alberga a 12 gatos, aunque la asociación tutela a una veintena más repartidos en otros espacios. Para visitar el refugio es necesario reservar previamente a través del correo asociacionabaifa@gmail.com o en la web www.catrelaxalicante.org, con el objetivo de conocer la personalidad de los animales antes de formalizar la adopción. También pueden acudir personas que, sin la intención de adoptar, quieran tomarse un simple café en compañía de estos felinos.

Antes de entregar un gato a su nueva familia, ABAIFA verifica que el hogar disponga de redes de seguridad en balcones y que se asuman los gastos veterinarios derivados de vacunas, esterilización, desparasitación, microchip y cambio de titularidad. "La seguridad es prioritaria. Solo damos gatos mayores de dos meses y medio, cuando ya tienen la primera vacuna, y a familias con las que los peludos vayas a estar seguros", subraya.

El espacio de la sede, reducido, obliga a una gestión estricta. "Los gatos que entran pasan primero una cuarentena y comprobamos que estén vacunados y esterilizados. Somos dos personas y solo contamos con tres voluntarias de apoyo ocasional, así que no podemos aceptar todos los casos", reconoce Álvarez, mientras Vainilla, uno de los gatos rescatados, abandona el refugio en brazos de la familia que ha decidido darle un nuevo hogar.

"Vainilla es un gato muy especial. Lo abandonaron con sus dos hermanos recién nacidos frente a la casa de mi padre. Uno de ellos murió y su hermana, que perdió media patita, ya fue adoptada. Vainilla quedó solo. Nos costó mucho sacarlos adelante, pero sobrevivió y es un gato grande y muy cariñoso, una lapa que te sigue a donde vayas", comenta Tania. Fue adoptado durante el Expo Mascotas, una feria dedicada a los animales de compañía el pasado mes de diciembre donde participó la asociación promocionando la adopción de felinos. Como esta, son varias las asociaciones alicantinas dedicadas al cuidado y la adopción de felinos en una ciudad especialmente concienciada con la solidaridad animal.