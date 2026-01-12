Convocada en Alicante este lunes una manifestación en apoyo a Irán

Alicante acoge este lunes 12 una manifestación en apoyo al pueblo iraní, convocada con carácter urgente. La concentración ha sido autorizada por la Subdelegación del Gobierno de Alicante para comenzar a las 17:30 horas en la avenida de la Constitución, en el tramo comprendido entre los números 8 y 4, punto desde el que se iniciará la movilización.

Los organizadores han hecho un llamamiento abierto a la ciudadanía para que participe libremente en la protesta “ante la situación de los últimos acontecimientos” en Irán y en solidaridad con “la defensa de los derechos humanos y la libertad del pueblo iraní”.

Bajo el lema “En nombre de Irán”, los convocantes explican que la movilización nace del “amor por Irán y la responsabilidad frente al destino de nuestra patria”. Según señalan, el objetivo es dar voz a un pueblo que consideran “oprimido y valiente”, que, afirman, lleva décadas viviendo bajo un régimen autoritario que ha respondido a las demandas civiles y a las protestas pacíficas “con la fuerza, la violencia, la prisión y la ejecución”.

De acuerdo con el comunicado difundido por los organizadores, desde hace aproximadamente dos semanas se estaría produciendo en Irán un levantamiento de carácter nacional. Denuncian que la respuesta de las autoridades ha sido una represión violenta que ha afectado a mujeres, hombres y menores de edad. Citando informes de organismos internacionales, entre ellos la organización UN Watch, aseguran que al menos dos mil civiles habrían perdido la vida durante este periodo.

Asimismo, los convocantes alertan de la imposición de un apagón total de internet y de las comunicaciones telefónicas en el país, una medida que, a su juicio, no responde a criterios de seguridad, sino que constituye “una herramienta de represión” destinada a silenciar a la población y ocultar la situación al resto del mundo.

Reivindicaciones

En cuanto a sus reivindicaciones, sostienen que la demanda del pueblo iraní pasa por el fin del actual régimen y la construcción de un futuro “libre, laico y democrático”. En este contexto, expresan su apoyo a que el príncipe Reza Pahlavi pueda desempeñar un papel relevante en un proceso de transición política.

El mensaje de la convocatoria se dirige también a los medios de comunicación y a la opinión pública internacional, a quienes piden que no reproduzcan “narrativas distorsionadas o reduccionistas”. Según subrayan, lo que ocurre en Irán no debe interpretarse como una protesta económica coyuntural, sino como “una revolución nacional y consciente para recuperar Irán y hacer realidad la libertad y la dignidad humanas”.