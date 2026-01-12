La estatua 'anónima' de la Explanada ya tiene nombre

La instalación de la placa que identifica la escultura del pintor Emilio Varela ya es una realidad en La Explanada de Alicante. El artista alicantino, que vivió entre 1887 y 1951 y este 2026 el Ayuntamiento ha declarado el Año Varela para conmemorar el 75 aniversario de su fallecimiento, fue homenajeado en primer término con una estatua en septiembre de 2024.

La escultura, que se halla a pocos metros del auditorio de La Concha (en sentido Puerta del Mar), no estaba distinguida con ningún panel hasta estos momentos, un año y tres meses después de la instalación de la estatua. La placa, también en castellano y en valenciano, hace un repaso biográfico de la figura de Varela, que tuvo como maestro a Lorenzo Casanova, fue también discípulo de Joaquín Sorolla y se relacionó con las principales figuras de la cultura alicantina del momento como Gabriel Miró, Heliodoro Guillén, Germán Bernácer u Óscar Esplá.

Monumento y monolito dedicado al pintor Emilio Varela en la Explanada de Alicante. / Jose Navarro

Nombrado hijo predilecto de Alicante en 2010, a título póstumo, Varela destacó por las obras de paisajes alicantinos y por sus retratos, y este año volverá a ser especialmente recordado a propósito del 75 aniversario de su muerte. La instalación de su placa coincide con la recuperación del monolito que recuerda a los Mártires de la Libertad en la Explanada.

Más carteles en la Explanada

En La Explanada se observan otras placas divulgativas sobre la historia del paseo. Al principio del recorrido, desde el parque de Canalejas, hay una referencia al Baluarte de San Carlos, un elemento defensivo que se empezó a construir en 1691 para proteger una ciudad que veía crecer sus barrios marineros. La expansión de la ciudad obligó a su demolición.

A la misma altura, pero en la acera opuesta, se lee en otro monolito un recuerdo a la llegada de los pied-noirs en el verano de 1962. Se trata de los franceses residentes en Argelia, muchos de ellos con orígenes alicantinos, que desembarcaron en Alicante tras la derrota colonial francesa en el norte de África.

También se leen dos placas que identifican el “Plan Zona Bajas Emisiones de Alicante”, firmado por el Ayuntamiento y por el Ministerio de Transportes; otra que recuerda la renovación del paseo en 1993 y una referencia al antiguo sistema defensivo de la Puerta del Mar, que data de 1535, justo al lado de este espacio.

Por último, con más vocación de actualidad, junto al monumento a Varela, se lee la programación cultural de la ciudad, aunque buena parte de los anuncios están pendientes de renovación ya que uno de los acontecimientos finalizó el 9 de noviembre y otro el 8 de diciembre. Solo queda vigente la exposición del MACA de Juana Francés, que estará visible hasta el 25 de enero.