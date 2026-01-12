La Explanada de Alicante recupera parte de su historia

El paseo de la Explanada ha despejado algunas de las incógnitas que guardaba y ha recuperado parte de su historia. Después de años sin el tributo a quienes en su momento dieron nombre a este tramo central de Alicante, l Ayuntamiento de Alicante ha recuperado la placa que recuerda a los Mártires de la Libertad.

Se trata de las 24 personas fusiladas el 8 de marzo de 1844, después de que el militar liberal Pantaleón Boné sublevara la ciudad contra el gobierno reaccionario de Luis González Bravo y que pretendía generar un efecto dominó en el máximo número posible de ciudades españolas para provocar un cambio político.

El intento revolucionario fracasó tras la traición de un subordinado, Juan Martín, y la respuesta militar del general Federico Roncali, el mismo que mandó fusilar a los mártires en la ubicación de la Explanada donde se vuelve a situar la placa que los recuerda, a la altura de la calle Bilbao.

Placa dedicada a los Mártires de la Libertad en la Explanada de Alicante. / Jose Navarro

La placa, que ha vuelto a su sitio después de tres años (fue retirada cuando empezaron las obras del fondo de saco de la Rambla), recuerda este episodio en castellano y en valenciano y rememora también los homenajes cívicos que la ciudad dedicó cada 8 de marzo, en el aniversario del fusilamiento, a los mártires pese a la oposición de las autoridades. De hecho, en primer término, la Explanada se llamó Paseo de los Mártires a partir de 1868, denominación que cambió por la actual, Explanada de España, a inicios de la dictadura franquista. Actualmente el paseo paralelo a la Explanada, en el puerto, luce esa denominación.

En estos momentos un movimiento cívico está trabajando para proponer al Ayuntamiento de Alicante que tome la iniciativa para recuperar los actos cívicos tradicionales como la procesión que se celebró hasta bien entrados los años treinta y el monumento que se ubicaba en la Puerta del Mar, diseñado por Vicente Bañuls en recuerdo a las víctimas, que también fue retirado una vez acabada la Guerra Civil. Sería la primera vez que se llevan a cabo estos actos después de casi un siglo, exceptuando las ofrendas florales puntuales que la entidad cultural Alicante Vivo hizo hace años en el monolito que recuerda a los Mártires. Sin olvidar, tampoco, el homenaje que cada mes de febrero se celebra en Villafranqueza, en memoria de otros fusilados en esta pedanía en el mismo contexto de 1844.

La instalación de la placa coincide con la recientemente instalada que recuerda al pintor Emilio Varela, de quien este año se conmemora el 75 aniversario de su muerte.