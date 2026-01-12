La FP gana más de 10.000 alumnos en la provincia de Alicante en solo cinco años

La Formación Profesional (FP) ha ganado en solo cinco años más de 10.000 nuevos alumnos en la provincia. El número de jóvenes alicantinos que apuestan por aprender un oficio se ha incrementado en un 32 %, hasta superar los 42.000 estudiantes por ser una vía formativa más rápida y práctica y con una alta inserción laboral, lo que está llevando a las empresas a buscar mano de obra en los centros educativos, incluso, antes de que el alumnado haya acabado su formación.

De hecho, la Comunidad Valenciana es la segunda con más proporción de alumnado escolarizado en los ciclos formativos grado medio y superior de toda España, según el último informe del Ministerio de Educación. Estos dos niveles son, los que paralelamente, más crecimiento de estudiantes han experimentado en la provincia, que ha pasado de tener 27.202 estudiantes en el curso 18-19 a 37.100 alumnos en el curso 23-24, el último que aparece en las estadísticas del Gobierno. Por contra, los grados básicos de FP con 5.058, una titulación para jóvenes que no han terminado la ESO (Educación Secundaria Obligatoria), han tenido un menor crecimiento y apenas han ganado medio millar de alumnos en cinco años.

En concreto, la Comunidad tiene una tasa bruta de escolarización en Grado Medio (estudios que se pueden cursar con el título de la ESO o con una prueba de acceso), con un 45,4 %, solo por detrás de Ceuta y claramente por encima de la media estatal, que se situó en el 37,1 %. Asimismo, en los grados superiores (se entra con el título de Bachillerato, grado medio o prueba de acceso a partir de los 19 años) alcanza una tasa bruta de escolarización del 51,2 %, la segunda más alta del país, únicamente superada por el País Vasco. Este dato sitúa a la comunidad muy por encima de la media nacional, establecida en el 42,4 %.

Alumnos de FP en unas jornadas con profesores de la provincia en el IES Doctor Balmis / HECTOR FUENTES

Ciclos saturados y abandono temprano

Para este curso, la Conselleria de Educación, ha ofertado 60.664 plazas en la provincia, ante el auge de esta enseñanza, un 3, 9 % más que el anterior. Sin embargo, el furor que han desatado ciclos de las familias de sanidad, informática, administración y gestión, socioculturales y de servicio a la comunidad ha dejado fuera a miles de alumnos. Aunque esto es una realidad en todos los niveles de la FP, en los grados básicos es donde más preocupa, porque se trata de una vía que ayuda a combatir el temprano abandono escolar. Se trata, en la mayoría, de alumnado con ciertas dificultades educativas y en algunos casos de familias en riesgo de exclusión.

Precisamente, diversos directores y profesores de la provincia han venido alertando de que la FP básica “no da cobertura a las necesidades del alumnado”, dejando fuera a más solicitantes de los que obtienen plaza. Así lo expuso públicamente José A. Gutiérrez, representante del Consejo Municipal de Formación Profesional en Elche, de forma reciente.

Directores insisten en un reestructuración de la oferta y en poner el foco en la inserción laboral

Alumnos del CIPFP Valle de Elda en una de las clases prácticas de cocina para finalizar el presente curso. / AXEL ALVAREZ

Según Rafa Herrero, director del IES Cavanilles de Alicante, este alumnado viene con un informe de orientación destinado para este nivel y se le genera "mucha frustración" cuando se queda sin plaza y tiene que volver continuar en la ESO, normalmente para repetir segundo o para promocionar a tercero automáticamente, porque ya ha repetido dos veces".

Con todo, uno de los principales reclamos de los centros que imparten FP es la necesidad de que haya una reestructuración de los ciclos formativos por comarca y que la inserción laboral tenga más peso en la oferta de las titulaciones, y no sólo la demanda por parte de los estudiantes.

Uno de los males de la FP es el abandono temprano de los estudios, un problema que, aunque se ha ido reduciendo, sigue siendo notable. En la Comunidad Valenciana, según el último informe del Observatorio de Caixa Bank Dualiza, la tasa alumnos que deja un ciclo formativo antes de obtener la titulación es del 33,1 %. En cuanto al género, las mujeres que finalizan sus estudios en el tiempo previsto llega al 72,38 % mientras que en los hombres esta cifra llega al 62,38 %.