Ocho de cada diez profesores denuncian agresiones en las aulas y problemas con las familias

Ocho de cada diez profesores ha alertado del crecimiento de las agresiones verbales y físicas de alumnos a los docentes de la Comunidad Valenciana y siete de cada diez coinciden en que se está dando el mismo problema, pero con las familias como protagonistas. Así lo ha dado a conocer STEs-Intersindical, organización de la que forma parte el STEPV. Se trata de un nuevo informe que se suma a lo que se ha convertido en una queja generalizada en el sector de los profesionales de la enseñanza y que se ha puesto en evidencia coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo decreto de convivencia con el que el Consell busca atajar el incremento de conflictos en las aulas y reforzar la autoridad del docente.

El estudio, realizado durante el mes de noviembre de 2025, se basa en miles de encuestas realizadas al profesorado de enseñanzas públicas no universitarias de todo el Estado, según el sindicato. En el caso de la Comunidad, los resultados reflejan una realidad preocupante, alineada con la tendencia estatal, con indicadores que confirman un escenario de creciente dificultad para el desarrollo de la labor docente. Recientemente, el Defensor del Profesor del sindicato ANPE también advirtió de que la Comunidad es la quinta con más problemas para impartir clase con normalidad por los conflictos en el aula.

En esta nueva consulta a los docentes, el 83,56 % del profesorado valenciano valora el clima de trabajo en las aulas como conflictivo y/o complicado, en comparación con la media estatal (82,62 %). En relación con las agresiones por parte del alumnado, el 84,98 % del profesorado de la Comunidad percibe un aumento de las agresiones verbales y, en algunos casos, físicas, una percepción que se sitúa frente a la media estatal (83,15 %) y que evidencia un problema estructural que afecta también a los centros educativos de nuestro territorio autonómico.

Asimismo, el estudio indica que el 76,94 % del profesorado valenciano se muestra de acuerdo con la afirmación de que están aumentando las agresiones verbales y/o físicas por parte de las familias, un dato que se compara con la media estatal (76,66 %) y que contribuye a incrementar la tensión diaria en los centros educativos.

Desde STEPV se ha advertido de que este contexto tiene un impacto directo en la salud del profesorado. "Queremos enseñar sin tener que tolerar insolencias, desconsideraciones u ofensas, y sin sentirnos desprotegidos ante situaciones de conflicto cada vez más habituales", señalan desde el sindicato mayoritario de los profesores en la Comunidad. En este sentido, añaden que "la normalización de estas conductas está generando un desgaste profesional insostenible y un aumento preocupante de las bajas laborales".

Ratios elevadas

Otro de los ejes centrales abordados es el impacto de las condiciones estructurales en la labor docente. El 91,66 % del profesorado valenciano se muestra en desacuerdo con que las ratios actuales permitan una atención adecuada a un alumnado cada día más diverso. De hecho, esta fue una de las quejas centrales de los profesionales durante la huelga educativa del pasado mes de diciembre en Alicante. "No somos pulpos, somos maestros" y "Educació, pública i de qualitat", "Ratio brutal, inclusión fatal" fueron, de hecho, algunas de las consignas que se lanzaron durante las movilizaciones.

A esta situación se suma una sobrecarga burocrática que el 95,49 % del profesorado considera "asfixiante y perjudicial" para su labor docente, en relación con la media estatal (95,74 %). "La burocracia también está devorando en nuestro territorio el tiempo que debería destinarse a enseñar, preparar clases y acompañar al alumnado", ha advertido el sindicato.

Desvalorizados

El estudio refleja igualmente una sensación de desvalorización profesional en todo el territorio. El 45,22 % del profesorado valenciano considera que las familias no valoran su trabajo, en comparación con el dato estatal (46,26 %). Además, el 81,66 % afirma que la Administración no le apoya lo suficiente, frente a la media estatal (85,83 %).

En el ámbito salarial, el 94,69 % del profesorado de la Comunidad considera que su salario no se ha revalorizado lo suficiente conforme al IPC, en comparación con el 91,89 % estatal, mientras que el 93,07 % estima que el salario docente actual no es el adecuado, frente a la media estatal (88,34 %). Esta es otra de las quejas que ha llevado a los docentes a movilizarse, para salir de la cola de los peor pagados el país, una cuestión que la Conselleria se ha comprometido a negociar a partir de febrero.