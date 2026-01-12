Muere ‘Fofi’, acomodador de la Plaza de Toros de Alicante

Antonio Aznar Pastor, conocido popularmente como “Fofi”, ha fallecido a los 78 años. Albañil de profesión, su figura adquirió fama en Alicante por ser el acomodador de la Plaza de Toros, trabajo que alternaba con el de pavimentador.

Natural del barrio de San Antón, ingresó como albañil a través de un familiar, oficio que mantuvo hasta los 56 años. Más tarde se convirtió en el acomodador del recinto taurino, y se erigió como una de las personas frecuentes en la plaza, donde era el primer en llegar y el último en marchar.

La crisis financiera de finales de la primera década de este siglo le obligó a dejar la obra y se dedicó al reparto de lejías en una furgoneta. Más tarde haría lo propio con helados, práctica con la que pudo jubilarse en 2013. Tras su retirada siguió asistiendo a la Plaza de Toros como espectador.

Viudo y padre de dos hijos, en los últimos años vivió junto al recinto taurino. Recientemente, tras una caída, se rompió la cadera, por lo que fue intervenido en el Hospital General Doctor Balmis de Alicante, donde ha fallecido de manera inesperada después de un mes ingresado. Su cuerpo será incinerado este martes.