Siete de cada diez enfermos del páncreas están malnutridos al fallarles la digestión

Cuando el páncreas falla, la digestión también. Un 70 % de los pacientes con cáncer de páncreas, pancreatitis aguda y crónica, o que han sufrido una cirugía en este órgano vital pueden tener también un fallo en la digestión de la comida. El páncreas es esencial en este proceso porque produce un líquido esencial para digerir todo lo que comemos.

Al enfermar este órgano, la persona puede no absorber los alimentos que come, con lo cual pierde no solo energía, sino también vitaminas, oligoelementos y otras sustancias que necesitamos para estar sanos. Además, la comida mal digerida produce sensación de intolerancias alimentarias, dolor abdominal, gases y otras molestias. Que un enfermo del páncreas tenga problemas para digerir la comida supone malnutrición: es algo frecuente en este tipo de enfermedades, y entre los que sufren cáncer supera el 80 %.

«El problema que tenemos actualmente es que no disponemos de ninguna prueba diagnóstica que sea precisa y sencilla para saber qué pacientes enfermos del páncreas no digieren bien la comida», explica el doctor Enrique de Madaria, especialista de Aparato Digestivo del Hospital General de Alicante.

Mejor investigador

De Madaria, primer español que obtuvo el premio al mejor investigador en Gastroenterología de Europa (año 2024), está inmerso junto a otros investigadores y médicos de Digestivo y Nutrición del Doctor Balmis, y con especialistas de la Universidad de Alicante (UA), en la búsqueda de esa ansiada prueba con la premisa de que sea asequible para cualquier sistema hospitalario mundial. Un trabajo científico a la vez que clínico del también subdirector científico del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica (Isabial).

Actualmente, solo se pueden hacer dos pruebas, ambas complicadas. Una se usa estrictamente en estudios de investigación y consiste en medir la grasa que expulsan los pacientes en las heces durante tres días con una dieta muy estricta. «Es tan complejo que es muy difícil de hacer».

La otra es una determinación en heces de un compuesto que ayuda a los médicos a saber qué pacientes no digieren bien la comida, «pero que falla y te da un resultado erróneo en uno de cada tres pacientes. Con lo cual, hay enfermos que necesitan un tratamiento para digerir bien la comida y no lo están recibiendo y otros que, al contrario, no tendrían por qué recibirlo y están con una medicación crónica toda su vida».

Países en vías de desarrollo

Con este estudio, lo que se pretende es buscar nuevas formas sencillas de diagnosticar a aquellos pacientes que no están digiriendo bien los alimentos porque tienen el páncreas enfermo. «Queremos que este nuevo método diagnóstico que estamos investigando cumpla varias características. Que sea barato, que sea preciso y que sea fácil. De forma que se pueda aplicar no solo en sistemas sanitarios como el nuestro, sino también en los de países en vías de desarrollo».

El estudio consiste en reclutar pacientes con enfermedades del páncreas a los que se analiza cuánta grasa expulsan en las células. Una prueba compleja que se lleva a cabo con ayuda del servicio de Endocrinología y de una nutricionista, que servirá para concretar los que tienen una mala digestión por la enfermedad pancrática y cuáles, a pesar de tener también el órgano dañado, toleran bien la comida. Seguidamente, a todos ellos se les tomarán muestras de heces, orina, saliva y sangre a través del biobanco de Isabial.

Esas muestras biológicas se enviarán al profesor José Luis Todolí, catedrático de Química Analítica, Nutrición y Bromatología de la UA para que las analice químicamente y busque nuevos marcadores de maldigestión pancreática. Todolí es uno de los científicos más citados de la provincia a nivel global.

Un alto porcentaje de los enfermos de páncreas tiene problemas para hacer la digestión de los alimentos / David Revenga

Muestras

En el último año han recogido muestras de un centenar de pacientes para ser analizadas y se acaba de unir el Hospital Clínico de València para poder doblar la velocidad de reclutamiento de participantes. El objetivo es llegar a 300 y el plazo para terminarlo dos años.

La investigación, con distintas fases y vertientes, cuenta con varias financiaciones. Una de ellas, de 50.000 euros, es de la Fundación Navarro Tripodi, en unas becas convocadas por el Colegio de Médicos de Alicante, y la lleva a cabo De Madaria junto a Lorena María Bernal, una joven gastroenteróloga para la que este trabajo es su primer estudio: como investigadora principal supone una oportunidad de combinar la asistencia sanitaria a pacientes con enfermedades del páncreas y la investigación de excelencia.

También interviene Alicia Vaíllo, coordinadora de Investigación del Grupo de Páncreas de Isabial.

El doctor Ángel Luis Abad es el coordinador de la unidad de Nutrición Clínica y Dietética del servicio de Endocrinología del Hospital Dr Balmis. Tras la recogida de muestras, junto con la dietista Rahma Amrani y otros nutricionistas que colaboran en el estudio, evalúa el estado nutricional de los enfermos del páncreas y los clasifican en función de si tienen un problema digestivo o no.

Aparte hacen un informe nutricional y corrigen los problemas que puedan tener aplicando los criterios más actuales.

Criterios GLIM

«Son los criterios GLIM (para el diagnóstico de la desnutrición). Durante mucho tiempo la Sociedad Americana de Nutrición, la Europea, la de Asia-Pacífico, la Sudamericana....tenían criterios propios sobre la desnutrición y cada uno lo hacía de una manera. En 2019 se unieron en un consenso para clasificar el estado nutricional de los pacientes todos por igual con unos criterios, cuyo acrónimo es GLIM y cuando se habla de nutrición todos hablamos de lo mismo. Eso es lo que nosotros aplicamos».

Esto incluye un cambio de paradigma pues se apuesta por la valoración morfofuncional. «Es un paso más. Clásicamente se ha medido peso, talla, albúmina, parámetros antropométricos. Pero también un componente importante en el estado nutricional es el músculo. A un paciente desnutrido lo puedes renutrir, engordar y conseguir un buen IMC (índice de masa corporal). Puede parecer estupendo, pero a lo mejor lo que hemos conseguido es grasa y eso no es del todo bueno. Lo que queremos es que un peso adecuado, si lo tiene bajito, que sea sobre todo de componente muscular. La única manera es buscar la evolución de ese músculo y hacerlo con las técnicas más modernas».

En este estudio están aplicando la BIA o bioimpedanciometría, una técnica no invasiva que mide la composición corporal (grasa, músculo, agua) permitiendo monitorizar el estado nutricional.

Tecnología de última generación El doctor Enrique de Madaria explica que se está usando tecnología de última generación para medir la proporción de músculo de pacientes con enfermedades del páncreas y hacer una valoración nutricional no solo basada en el peso sino en determinaciones de alta tecnología que indican la composición corporal de músculo y grasa para que el paciente esté lo mejor nutrido posible.

El doctor Abad indica que se valora el efecto con pruebas sencillas como la dinamometría para medir la fuerza, «de manera que podemos ver si ese músculo está creciendo morfológica y funcionalmente».

Con todas estas pruebas se hará un morfotipado de los pacientes para clasificar su estado nutricional y en función del mismo «instauraremos el tratamiento específico».

Porque puede haber pacientes desnutridos que necesiten calorías o proteínas; sarcopénicos, es decir, que les falta músculo y que precisan un tratamiento específico; y obesos sarcopénicos porque les falta músculo a pesar de su peso. «Todas estas técnicas nos ayudan a clasificarlos y en función de donde esté el paciente ya le damos el mejor tratamiento médico nutricional».

Gases y metales

De cara a la prueba sencilla que se quiere obtener para medir la malnutrición están valorando diferentes posibilidades en compuestos químicos. «Estamos viendo gases que emiten las muestras biológicas, por ejemplo, que se pueden medir desde sangre, orina, saliva o heces. Analizarlos para ver si hay algún componente que identifique a estos pacientes".

También verán metales, compuestos orgánicos y metabolómica, que es analizar una serie de compuestos muy complejos por medio de técnicas analíticas avanzadas.

Con todo ello quieren hallar el mejor marcador posible «que diferencie con precisión a los pacientes que tienen este problema que es muy importante para su nutrición. Un paciente con una enfermedad del páncreas, si además está malnutrido, tiene menos posibilidades de curarse y más de tener nuevas complicaciones», apunta De Madaria.

La desnutrición de por sí implica más complicaciones médicas asociadas, es decir, no es lo mismo una persona que tenga la enfermedad y está normal nutrida que otra con la misma dolencia que está desnutrida.

Más desnutrición en cáncer Según los datos del doctor Abad, la prevalencia de desnutrición oscila entre el 40 y 60% en enfermos de pancreatitis aguda y crónica; y entre el 50-80 % en el cáncer de páncreas: «es muy frecuente la presencia de desnutrición, por eso es importante detectarla».

Otra imagen de los médicos e investigadores que participan en este trabajo / Héctor Fuentes

Coste sanitario

Esto aumenta el coste sanitario porque los afectados reingresan más, tienen peor calidad de vida y sufren mayor mortalidad. Y está demostrado, sostienen, que el tratamiento médico nutricional revierte estas situaciones y es coste-efectivo. «Por tanto, es muy importante detectar y ponerle remedio a la desnutrición», añade Abad.

La parte nutricional es muy importante y hay poca evidencia actual de estas técnicas aplicadas al día a día. «Una serie tan importante de pacientes con patología pancreática a la cual le vamos a hacer esta nueva forma de evaluación nutricional va a dar datos que no tenemos, nuevas cifras de desnutrición y falta de músculo, etcétera».

Este trabajo puede hallar más marcadores de desnutrición. «Hay uno que es la prealbúmina del PCR que está validado para pacientes críticos y nosotros podemos analizar ese parámetro y aplicarlo, porque es sencillo», ponen como ejemplo los especialistas.